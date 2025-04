Conselho Municipal de Transporte aprova proposta de reajuste da tarifa que poderá ficar em R$ 5,60

O Conselho Municipal de Transporte de Belém definiu, em reunião realizada na tarde desta quinta-feira, 10, no auditório do IT Center, no bairro da Sacramenta, a proposta de reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano da capital para o valor de R$ 5,60. Durante o encontro, foram apresentadas duas sugestões de reajuste. A planilha técnica elaborada pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana (Segbel) propôs o valor de R$ 5,60, enquanto o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) defendeu o valor de R$ 5,80.

Ambas as propostas foram analisadas com base em critérios técnicos e operacionais, como os custos do sistema, demanda de passageiros e contrapartidas previstas. Após votação entre os membros do Conselho, composto por representantes do poder público e da sociedade civil, foi aprovada a proposta de menor valor, apresentada pela Segbel.

A decisão, agora, será encaminhada ao gabinete do prefeito, que terá a responsabilidade de avaliar a proposta e definir se o novo valor será ou não implementado.

“Cabe ao Executivo municipal aceitar ou não a proposta aprovada pelo Conselho, que sabe da importância do transporte público para a população”, concluiu Luciano de Oliveira, secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém.

Fonte e imagem: Agência Belém