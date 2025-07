COP 30: Belém recebe programa “Road to Belém” com presença do embaixador da Suíça

Nesta segunda-feira (21), Belém se torna palco de uma importante etapa preparatória para a COP 30, conferência climática da ONU marcada para novembro de 2025. A capital paraense recebe o programa Road to Belém, promovido pelo Time Suíça no Brasil, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre Brasil e Suíça nas áreas de sustentabilidade, ciência e inovação.

O evento conta com a presença do embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, e marca o início de uma série de ações voltadas para soluções sustentáveis, prosperidade econômica e diálogo internacional.

A programação começa com um encontro com a imprensa no auditório do Museu Paraense Emílio Goeldi, e segue à tarde com o evento “Vozes da Floresta”, promovido pela Swissnex no Brasil. A atividade inaugura oficialmente o nexBio Amazônia 2025, que entra em sua segunda edição.

O nexBio Amazônia promove cooperação em temas como bioeconomia, resiliência climática, infraestrutura sustentável e o intercâmbio entre ciência e sociedade, reforçando o papel da Suíça no enfrentamento das mudanças climáticas.

Este ano, o projeto envolve 15 startups e 13 pesquisadores do Brasil e da Suíça, conectando saberes locais a instituições de pesquisa e inovação europeias. A programação será dividida entre Belém (21 a 25 de julho) e Manaus (28 de julho a 1º de agosto), com foco no fortalecimento das cadeias de produção sustentáveis da Amazônia.

Serviço

Evento: Road to Belém – Apresentação do programa

Data: 21 de julho de 2025

Hora: A partir das 9h30

Local: Auditório do Museu Paraense Emílio Goeldi – Av. Gov. Magalhães Barata, 376 – Belém/PA

Imagem: Divulgação