Vivências de Carimbó agitam Santarém Novo com arte e tradição

Santarém Novo, no nordeste do Pará, se prepara para celebrar o carimbó, ritmo que é patrimônio cultural imaterial do Brasil e marca forte da identidade local. A partir de 21 de julho, o projeto “Raízes que Dançam” vai promover oficinas, rodas de conversa, vivências e apresentações culturais no barracão da tradicional Irmandade de Carimbó de São Benedito, que mantém essa tradição há mais de 200 anos.

A programação inclui, por exemplo, oficina para confeccionar instrumentos típicos como curimbó, maraca e reco-reco, além do show do grupo Os Quentes da Madrugada, em 25 de julho na Praça Matriz. O projeto busca fortalecer o carimbó como forma de resistência cultural, envolvendo não só artistas, mas também a população local, que tem no ritmo um modo de vida e identidade.

Jamilly Lopes, produtora cultural, explica que o “Raízes que Dançam” alia formação e vivência para manter viva essa tradição amazônica, com atividades até o fim do ano e apresentações de grupos como Trinca Ferro Mirim e Nova Geração.

Fernando Júnior, presidente da Irmandade, destaca a singularidade do carimbó de Santarém Novo, único no Pará, reforçando seu papel essencial na cultura e autoestima da cidade.

O projeto também vai às escolas, com palestras e apresentações durante a Festividade de São Benedito, em dezembro, ampliando a conexão das novas gerações com essa herança cultural.

Imagem: Luci Pimentel