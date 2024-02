Cosanpa começa o agendamento para visitas na Estação de Tratamento do Bolonha

A Companhia de Saneamento do Pará iniciou com o processo de agendamento para visitas gratuitas à Estação de Tratamento de Água do Complexo Bolonha, localizada em Belém. Esta é uma oportunidade para que os interessados possam imergirem no processo completo de produção de água, além de conhecerem de perto o monitoramento realizado nos sistemas operacionais da capital e região metropolitana.

Para o agendamento da visita, é necessário entrar em contato através de e-mail com a Assessoria de Projetos Sociais da Cosanpa, responsável pela programação. Instituições de ensino, como escolas de ensino médio, universidades e cursos técnicos, podem formalizar a solicitação enviando um ofício para o endereço eletrônico: aps@cosanpa.pa.gov.br, incluindo informações como nome do responsável, curso, quantidade de alunos, e-mail, telefone, e sugestão de data e hora para a visita.

Já para outros que estejam interessados em conhecer a ETA, o ofício deve conter detalhes como nome do responsável, localidade/bairro/comunidade, quantidade de pessoas e idades, e-mail, telefone, e a sugestão de data e hora desejada para a visita, sendo também encaminhado para aps@cosanpa.pa.gov.br.

As visitas duram em média 2 horas, sendo recomendado que cada grupo seja composto por até 30 integrantes. A iniciativa faz parte das diversas ações promovidas pela Assessoria de Projetos Sociais, que não apenas proporciona experiências educacionais, mas também oferece cursos profissionalizantes e palestras sobre meio ambiente e saúde para a comunidade.

Em 2023, mais de 5 mil pessoas participaram das visitas à Estação de Tratamento do Bolonha.

Karolini Ramos, coordenadora da Assessoria de Projetos Sociais, destaca a experiência que estas visitas proporcionam. “Nossas visitas guiadas proporcionam uma experiência singular, permitindo um olhar íntimo sobre o processo de purificação da água. Estamos abertos para agendamentos de escolas e grupos interessados, comprometidos em criar jornadas educacionais enriquecedoras e memoráveis”.

DICAS

No dia do passeio opte por roupas confortáveis e tênis. Importante o uso de protetor solar para visitar os espaços abertos.

Imagens: Divulgação