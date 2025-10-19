Crianças louvam Nossa Senhora de Nazaré na 10ª procissão oficial do Círio

A 33ª ROMARIA DAS CRIANÇAS REÚNE TRADIÇÃO, FÉ E CUIDADO COM OS PEQUENOS AO LONGO DO PERCURSO

Neste domingo, 19 de outubro, é a vez dos pequenos devotos receberem as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré na 33ª Romaria das Crianças, décima procissão oficial do Círio 2025. O evento reúne, todos os anos, centenas de crianças, familiares e idosos em homenagem à Rainha da Amazônia.

“É uma romaria muito colorida e tranquila, em que todos caminham juntos, sem tumultos, permitindo que cada participante se aproxime de Nossa Senhora. O percurso é rápido, arborizado e tem previsão de duração de aproximadamente duas horas”, explica Mário Tuma Jr, diretor de procissões.

A saída será às 8h, da Praça Santuário, logo após a missa das 7h, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém. O trajeto seguirá pela Av. Nazaré, Travessa 14 de Março, Av. Governador José Malcher, Travessa Dr. Moraes, retornando à Av. Nazaré e à Praça Santuário — totalizando 2,9 km de caminhada.

A Imagem Peregrina será conduzida no carro da Romaria das Crianças, com decoração de Vando Nascimento, acompanhada por quatro carros dos Anjos — ícones da Grande Procissão do Círio — e três barcas com crianças da Guarda Mirim de Nazaré. Também participarão crianças de projetos sociais da Basílica Santuário, além de escolas e paróquias.

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), com dados do DIEESE, a estimativa de público é de cerca de 350 mil pessoas, entre crianças e adultos, especialmente idosos. A primeira edição da Romaria das Crianças aconteceu em 21 de outubro de 1990, com cerca de 1.500 participantes.

“Desde março, uma comissão formada pelo Padre Francisco Assis, reitor da Basílica Santuário, pela DFN, catequese, Pastoral da Acolhida e Guarda de Nazaré organiza todos os detalhes desta romaria. Haverá acolhimento para crianças perdidas, apoio aos Guardas Mirins, pontos de doação de água e atendimento médico. Caso alguma criança se perca, o público deve procurar imediatamente a Guarda de Nazaré, que encaminhará a criança ao centro de acolhimento na Concha Acústica da Praça Santuário, com apoio de pedagogos e psicólogos”, destacam Karla Sena e Josyane Carla Araújo, que fazem parte da comissão.

Durante o trajeto, as crianças receberão pulseiras de identificação fornecidas pela Guarda de Nazaré. Além disso, grupos musicais animarão a Praça Santuário, como o grupo Adorar Jesus, o coral de alunos da catequese da Basílica Santuário e o coral da Paróquia Santa Cruz, além de minicarros sonoros ao longo da procissão, com a participação da Banda Marcial Centro Martino Beltrame, de Benevides, sob regência do maestro Amaury Piedade. A banda é formada por alunos e ex-alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Maria Bertilla, além de crianças e jovens das comunidades de Benevides. O momento de fé será completado com a oração do terço Mariano e a leitura de salmos por uma criança.

Texto: Rosana Pinto – Ascom DFN/Fotos: Rosana Pinto – ASCOM DFN e Sandro Barbosa – Fundação Nazaré