CRMV homenageia Jesus Sena como Médico Veterinário do Ano

Numa solenidade concorrida, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará (CRMV-PA) homenageou o médico veterinário Jesus Nazareno Magalhães de Sena, o “Médico do Ano de 2024”. Este reconhecimento é um tributo aos relevantes serviços prestados à medicina veterinária ao longo de sua dedicação e contribuição inestimável para a saúde animal e o bem-estar social, marcada pela excelência, ética e significativa para o desenvolvimento da profissão.

A solenidade ocorreu na última quinta-feira, no auditório “David Mufarrej”, sob a chancela da presidente do CRMV/PA, Nazaré Fonseca de Souza. Ela, na oportunidade, ressaltou a importância da escolha do “Médico Veterinário do Ano de 2024”, por meio de uma Comissão Interna do CRMV-PA, que avalia cuidadosamente todos serviços prestados pelos profissionais ao longo dos anos.

Posteriormente, a Comissão leva em consideração critérios como dedicação, profissionalismo, impacto na comunidade veterinária e contribuição para a saúde animal e humana. Ela entregou o Diploma e a Plaqueta como prêmios para o homenageado Jesus de Nazareno Magalhães de Sena, o qual, emocionado, agradeceu a homenagem e todas pessoas que prestigiaram a solenidade que fez parte do encerramento do “XLVIII SEMAVET”, evento que proporcionou grandes trocas de conhecimento e aprendizado sobre a medicina veterinária.

Jesus de Sena fez um agradecimento a todos os representantes institucionais, médicos e veterinários vinculadas ao CRMV/PA. Também estendeu as saudações ao Delegado Sindical ANFFA, Pedro Paulo da Costa Mota, e a todas representações públicas e privada presentes nesse ato solene. Encerrando, declarou ser incontestável, também, a “importância da nossa profissão ao avanço do Brasil, como principal nação fornecedora de alimentos para o mundo, esta é a principal quantificação dos nossos feitos. Acredito que a Medicina Veterinária é uma das profissões que mais soma para um mundo mais justo, equânime e viável, disse Jesus Nazareno de Sena.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar