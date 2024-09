Parque Zoobotânico Mangal das Garças realiza oficina infantil em comemoração ao Dia da Árvore

No próximo domingo, 22, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças vai realizará mais uma edição do projeto infantil Ecoarte. A oficina desta semana será de pintura, voltada para a comemoração do Dia da Árvore. A programação começa às 10h e a participação é gratuita.

O Dia da Árvore é celebrado anualmente no dia 21 de setembro e visa a conscientização sobre a importância da preservação de um dos seres mais importantes do ambiente. Por isso, o Clube da Animação preparou uma oficina de pintura de um mural voltado especialmente para as árvores.

“Nós faremos uma grande pintura de mural em homenagem ao Dia da Árvore, ressaltando a importância da preservação desse recurso natural para a manutenção da vida. O mangal é um lugar que preserva a natureza, não só a flora, mas também a grande fauna amazônica que habita este imenso espaço, a qual é a nossa cidade”, afirma Tio Arthur do Clube da Animação.

Além de ter um dia muito divertido em meio a tintas, os pequeninos poderão se entreter de uma maneira educativa, aguçar a criatividade e ainda participar de atividades que contribuem diretamente no desenvolvimento, sociabilidade, coordenação motora e muito mais.

O Ecoarte pretende fomentar a educação ambiental, desenvolvendo os pequenos a criar uma relação saudável com o meio ambiente. O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e da Organização Social Pará 2000, que administra o Mangal das Garças.

O Mangal das Garças mantém uma programação diária, confira:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinantes (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h30 – Alimentação de tartarugas

11h – Alimentação das garças

11h15 – Atividade de falcoaria

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas

Serviço: Projeto “Ecoarte” – Muralismo: uma homenagem ao Dia da Árvore. Domingo (22 de setembro), às 10h, no Parque Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha

Texto: Bianca Portela – Ascom/OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará Foto: Beatri Santos Ascom/OS Pará 2000