Curso de Biojoias com técnica de Upcycling retorna ao São José Liberto em nova edição

No próximo dia 21, o Espaço São José Liberto, em Belém, recebe a segunda edição do curso de biojoias com a técnica de Upcycling, que transforma resíduos em peças únicas e sustentáveis. Aberta ao público em geral e sem necessidade de experiência, a oficina será realizada no auditório do espaço, localizado na Praça Amazonas, bairro do Jurunas.

O curso foca na criação de biojoias a partir da cerâmica fria e de resíduos têxteis, como chita, algodão e jeans materiais que normalmente seriam descartados e que ganham nova vida por meio da criatividade artesanal. A proposta alia design autoral e consciência ambiental, dentro da lógica da economia criativa circular.

A atividade é promovida com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e será conduzida pela artesã Antônia Lima, especialista em Upcycling. Ela ensinará como modelar cerâmica fria leve, resistente e de secagem natural e incorporar os tecidos de forma criativa às joias, seja como textura, base ou detalhes.

“Você transforma materiais simples e acessíveis em joias únicas, com valor artístico e sustentável. Além de ser uma forma de expressão, é uma oportunidade real de gerar renda”, destaca Antônia.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (91) 9 8735-8837. Uma ótima chance para quem quer aprender, criar e empreender com propósito tudo isso cuidando do planeta.