Live promovida pelo BONDE acontece em 1º de dezembro, com participação de Jones Manoel, Laura Carvalho e Roberto Andrés, e marca o lançamento de curso gratuito sobre o tema

O financiamento e a ampliação da tarifa zero no transporte público serão tema de um debate promovido pelo BONDE no dia 1º de dezembro, às 20h. A transmissão gratuita, intitulada “A revolução da Tarifa Zero”, reunirá o historiador e deputado federal eleito Jones Manoel, a economista Laura Carvalho e o urbanista Roberto Andrés para discutir os desafios de implementação da gratuidade, as possibilidades de financiamento e os impactos da medida no acesso à cidade.

O encontro também marcará o lançamento do curso “Tarifa Zero”, desenvolvido pela plataforma de formação política da organização. A programação começa com a exibição integral da primeira aula, apresentada por Roberto Andrés, que aborda os custos do transporte público, as desigualdades no acesso à mobilidade urbana e as mudanças que a gratuidade pode representar para a população. Na sequência, os convidados participam de uma conversa sobre os caminhos para ampliar essa política no Brasil.

A discussão parte de experiências já existentes: mais de 150 municípios brasileiros oferecem transporte público gratuito, de forma permanente ou em dias e horários específicos, segundo informações divulgadas pelo BONDE. O curso pretende aprofundar o debate sobre os modelos de financiamento, além de discutir como renda, raça e gênero influenciam as condições de deslocamento da população. A proposta também é oferecer ferramentas para que cidadãos e organizações possam participar das discussões e mobilizações em defesa da tarifa zero.

A iniciativa integra a atuação do BONDE na formação política e na mobilização social. Antiga NOSSAS, a organização atua há 15 anos na articulação de campanhas e redes de ativismo voltadas à incidência em políticas públicas. Segundo a instituição, suas mobilizações já reuniram mais de 5 milhões de pessoas e contribuíram para mais de 190 mudanças em políticas públicas. A plataforma de formação reúne cursos com especialistas de diferentes áreas e busca ampliar o acesso ao conhecimento sobre questões sociais, políticas e históricas.

Para se inscrever, acesse aqui.

Fonte e imagem: Agência Pauta Social com Redação da ONG News