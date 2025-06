Depois de 15 anos, o criador de Lost volta a ser a cuidar de uma série – que já está disponível no streaming

J.J. Abrams fez história na TV com Lost. Entretanto, o criador de Star Trek e Star Wars está agora comemorando um retorno como autor de uma série!

J.J. Abrams já havia escrito roteiros para filmes conhecidos como Uma Segunda Chance, Forever Young, Armageddon e Perseguição, mas ele realmente decolou no campo das séries, onde também tentou a sorte como diretor pela primeira vez.

Depois de já ter tido grande sucesso aqui com Felicity e Alias, ele deu uma contribuição significativa para um fenômeno absoluto da TV como co-criador e diretor do episódio piloto de Lost.

Com esse sucesso nas costas, ele ousou retornar às telonas, e pela primeira vez como diretor de cinema, onde deu nova vida a três megas franquias – de Missão Impossível a Star Trek e Star Wars – até agora!

No thriller policial retrô Duster, J.J. Abrams esteve ativamente envolvido no desenvolvimento de uma série como autor pela primeira vez em 15 anos. Nesse caso, ele dividiu a responsabilidade com LaToya Morgan (The Walking Dead), que também tinha experiência com conteúdo para a televisão.

E o resultado agora pode ser admirado através da HBO Max. A primeira temporada entrou no catálogo no dia 16 de maio e os episódios serão lançados no velho estilo da plataforma: semanalmente, às quintas-feiras, a partir das 22h00.

Do que se trata a série?

Ambientada no sudoeste americano dos anos 1970, a trama acompanha a parceria improvável entre a primeira agente negra do FBI, Nina (Rachel Hilson), e Jim (Josh Holloway), um destemido motorista de fuga que trabalha para um sindicato do crime em ascensão. Determinada a desmantelar a organização criminosa, a agente recruta o piloto para ajudá-la a se infiltrar no submundo da região, enfrentando perigos crescentes e dilemas morais.

Conforme avançam em sua missão, a linha entre lealdade e traição se torna cada vez mais tênue, levando a situações explosivas e imprevisíveis. Com direção de Steph Green nos dois primeiros episódios, a série explora os limites da coragem e do sacrifício em um cenário marcado pela violência e pela corrupção. Entre perseguições alucinantes e alianças frágeis, a série captura a tensão e o caos do submundo criminal dos anos 1970.

Depois de Duster, J.J. Abrams está atualmente planejando retornar à cadeira de diretor de cinema, onde não se sentava desde Star Wars 9: A Ascensão Skywalker, em 2019. Como costuma acontecer com Abrams, seu novo projeto de ficção científica ainda é um grande segredo.