CBF inicia planejamento para Copa do Mundo de 2026, afirma Rodrigo Caetano

Ana Karolina Reis, da CNN

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, revelou detalhes do planejamento da Seleção Brasileira para o ciclo final de preparação rumo ao Mundial.

Em entrevista ao CNN Esportes S/A, ele explicou o cronograma até o torneio — que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Nós temos esses dois jogos de eliminatórias. Temos depois Chile e Bolívia, ainda em setembro, e depois as demais datas Fifa, que são outubro, novembro ainda de 2025, março de 2026 e junho de 2026, já colado [com a Copa do Mundo]. O sorteio será no final de 2025, para sabermos os adversários. Mas a gente vai agora, já no segundo semestre, após o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, realizar as nossas visitas técnicas em algumas bases — chamadas de base camp —, que a Fifa disponibiliza para nós tentarmos eleger aquelas que nós consideramos ideais”, explicou Caetano.

O dirigente também citou que a preparação da Seleção pode seguir o modelo adotado durante a Copa América: “Se conseguirmos replicar o que nós tivemos na Copa América, atende perfeitamente a Seleção Brasileira”.

Um dos possíveis destinos para o período preparatório é Orlando, cidade norte-americana com histórico de receber delegações do mundo inteiro.

“A gente sabe do interesse que Orlando tem em abrigar a seleção brasileira lá nesse período de preparação, mas é algo aí que vai ser definido juntamente com o presidente, para tentarmos escolher a melhor localização para preparação da Seleção”, contou.

No campo esportivo, o Brasil também já começou a articular os últimos amistosos antes da estreia na Copa. A comissão técnica mapeia adversários de diferentes continentes para ampliar o repertório tático da equipe.

“A gente começou com a preparação para a Copa do Mundo, os amistosos de data FIFA. Nós fizemos um levantamento minucioso sobre as escolas sugeridas, que nós pretendemos enfrentar até a Copa do Mundo e quais são as seleções disponíveis para esses amistosos. Então, está tudo organizado. Pretendemos jogar contra equipes asiáticas, africanas e europeias”, afirmou o coordenador.

Contudo, o dirigente reforça que o planejamento ainda precisa se tornar realidade. “Essa é a ideia, está projetado, está ali, mas transformar o planejado em algo concreto é um caminho ainda”.

