Detran desenvolve a Operação Semana Santa e Tiradentes no interior do Estado

Com foco na segurança viária e na preservação de vidas, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) dá início à Operação Semana Santa e Tiradentes 2025, de 18 a 21 de abril. A ação, realizada em conjunto com órgãos da segurança pública estadual e federal, envolve um efetivo de reforço com 130 agentes de fiscalização, atuando em 23 municípios do Pará.

A Operação tem ações preventivas e educativas nas rodovias e, em municípios, principalmente nos trechos que levam a balneários e regiões com histórico de grande fluxo de veículos durante os feriados prolongados. A estratégia inclui controle de tráfego, combate à direção sob efeito de álcool, fiscalização por infrações e orientação aos condutores e pedestres.

“O planejamento operacional foi estruturado para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos, com segurança e fluidez nas vias. A Operação Semana Santa e Tiradentes busca reduzir os índices de acidentes, por meio de ações integradas e inteligentes que envolvem tecnologia e presença ostensiva”, explica o coordenador de Operações e Fiscalização de Trânsito do Detran, Ivan Feitosa.

Entre as ações previstas, destaca-se a Operação Lei Seca, que será realizada nos municípios de Benevides, Salinópolis e Marapanim com o apoio da Polícia Civil, para fiscalizar condutores de veículos sob efeito de álcool. Além disso, radares portáteis serão utilizados em trechos críticos que possuem histórico de sinistros fatais, como as rodovias PA-391 e Alça Viária. Além disso, haverá atuação com equipamentos OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) para identificação de veículos com irregularidades administrativas e criminais.

A operação também inclui ações específicas em pontos estratégicos, como as praias do Atalaia e Farol Velho, em Salinópolis, e o pórtico de Mosqueiro, além da BR-316 e vias de acesso à Região Metropolitana de Belém, assim como as regiões do Tapajós, Baixo Amazonas, Xingu, Araguaia e as demais regiões com patrulhamentos e barreiras montadas com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, conforme os horários planejados que não comprometam o tráfego de veículos.

A atuação do Detran é integrada com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica, SEAP e Polícia Rodoviária Federal. O trabalho conjunto visa garantir um serviço público de qualidade e prevenir ocorrências que comprometam a segurança nas estradas paraenses.

Durante a operação, os dados de produtividade serão monitorados em tempo real e enviados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com o objetivo de avaliar o impacto das ações e promover o aperfeiçoamento das estratégias de fiscalização. A operação reforça o compromisso do Detran com a segurança viária e o cuidado com a vida da população paraense.

Fonte e imagens: Agência Pará