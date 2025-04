Prefeito Igor Normando visita obras do Complexo do Guamá e conversa com feirantes

Símbolo comercial do bairro mais populoso de Belém, o Complexo do Guamá oferece vendas de carnes, peixes, mariscos, aves, mercearia, descartáveis e refeições. Na manhã de ontem, quinta-feira, 17, o espaço recebeu a visita do prefeito de Belém, Igor Normando e equipe.

Acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, e do secretário de Obras e Infraestrutura, Euler Sizo, o prefeito vistoriou as obras do mercado, conversou com os permissionários e trouxe uma boa notícia: “Garantimos que até setembro iremos inaugurar o novo mercado do Guamá. Um lugar histórico, tanto de comercialização dos produtos da feira, como também um local que faz parte da cultura do bairro. Entregaremos o Complexo do Guamá completamente revitalizado, do jeito que os permissionários querem”, destacou o prefeito.

VISITA CELEBRADA

O Complexo do Guamá tem 209 permissionários e 388 equipamentos de vendas que, por enquanto, estão em uma feira provisória anexa ao mercado. A visita do prefeito Igor Normando animou os trabalhadores e fregueses da feira em relação a celeridade das obras. “Tenho acompanhado o trabalho do nosso novo prefeito e estou gostando muito da atuação dele. Agora esta obra vai correr”, disse a aposentada Maria Rodrigues, 72 anos. “Foi muito bom ele ter conversado com a gente para saber da nossa realidade, aqui na feira provisória na qual estamos, e acelere as obras”, pontuou a permissionária de carne Sandra Dantas, 50 anos.

NOVO E MODERNO ESPAÇO

As obras de revitalização do Complexo do Guamá são realizadas em parceria com o Governo do Estado e representam um investimento de cerca de R$ 13 milhões.

O novo mercado será entregue com rede de abastecimento de água e esgoto, rede de combate a incêndio, infraestrutura de rede elétrica, inclusive com iluminação em LED, novos boxes com revestimento cerâmico, bancadas em granito e inox, piso com acabamento em korodur (específico para lugares que estão sujeitos a severas condições de uso, onde há a necessidade de uma grande quantidade de cargas) e revisão de cobertura em estrutura metálica.

Os operários estão trabalhando diariamente para que a conclusão da revitalização ocorra o mais rapidamente possível. “Foi muito importante o prefeito ter vindo para que ele possa perceber o estágio da obra e entender o remanejamento que foi feito com os trabalhadores do local”, disse o secretário de Obras e Infraestrutura, Euler Sizo.

“Hoje, estes permissionários que esperam por esta obra, que se arrasta há dois anos, perceberam o quanto a prefeitura de Belém e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão empenhadas em acelerar a revitalização do Complexo do Guamá. Para entregar um espaço limpo, confortável e moderno à população do bairro mais populoso de Belém”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha.

Fonte e imagens: Agência Belém