Paraense Ana Luiza é convocada para a Seleção Brasileira de Futsal e mira a Copa do Mundo

A jogadora paraense Ana Luiza, de 24 anos, voltou a ser convocada para vestir a camisa da Seleção Brasileira de Futsal. A pivô, que brilhou na conquista da Copa América em abril, integrará o time no 3º Torneio Internacional de Xanxerê, que acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, em Santa Catarina.

Natural de Belém e atualmente jogando no Melilla Torreblanca, da Espanha, Ana celebrou a nova oportunidade: “É sempre incrível representar o Brasil. Cada convocação traz um friozinho na barriga e uma emoção única”, afirmou.

O torneio será o último compromisso da equipe antes da tão aguardada estreia na primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino da FIFA, prevista para novembro nas Filipinas. Para Ana, essa etapa será essencial na preparação da seleção: “Vamos enfrentar adversários fortes. Esse será um momento importante para ajustar tudo antes da Copa”, destacou.

Com passagens vitoriosas por clubes brasileiros como Female e Taboão, Ana Luiza entrou para a história da seleção em 2020, ao ser convocada com apenas 19 anos a mais jovem até então. A lista completa da convocação também inclui estrelas como Amandinha e Natalinha, reforçando o time que sonha em fazer história na Copa do Mundo

Imagem: Divulgação