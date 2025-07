Diogo Jota, do Liverpool, e irmão morrem em acidente de carro

O atacante Diogo Jota, da seleção portuguesa e do Liverpool, e seu irmão André morreram, na madrugada desta quinta-feira, 03, em um acidente de carro ocorrido na estrada A52, na província de Zamora, na Espanha.

Segundo fontes envolvidas na investigação, os dois irmãos portugueses morreram a bordo de um Lamborghini que, por motivos ainda não esclarecidos, saiu da autoestrada no quilômetro 65, no sentido de Benavente, por volta das 00h40.

As fontes consultadas pela Agência EFE indicam que um dos pneus do carro pode ter estourado durante uma ultrapassagem, fazendo com que saísse da estrada e pegasse fogo.

Os bombeiros extinguiram o incêndio, que se alastrou para a vegetação circundante, e colaboraram com os Serviços de Emergência Sanitária e a Guarda Civil.

Os serviços de emergência puderam apenas confirmar a morte dos jovens.

Diogo José Teixeira da Silva, de 28 anos e conhecido como Diogo Jota, foi jogador do Atlético de Madrid em 2016 e, posteriormente, do Porto, até 2018, altura em que se transferiu para o Campeonato Inglês. Desde 2020, era jogador do Liverpool.

Seu irmão André Felipe Silva, de 26 anos, também era jogador de futebol e atuava no Penafiel, equipe da segunda divisão de Portugal.

Fonte e imagem: Pleno.News com informações da Agência EFE