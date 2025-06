Diretoria da Festa de Nazaré apresenta o Cartaz do Círio em cerimônia na Praça Santuário

A Arquidiocese de Belém, em conjunto com a Diretoria da Festa de Nazaré e a Paróquia de Nazaré apresentou na noite deste sábado, em solenidade com recursos tecnológicos na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nazaré, o Cartaz do Círio 2025. A apresentação do cartaz é uma tradição que perdura há 130 anos e que, no episcopado de Dom Alberto Taveira Corrêa foi antecipada para o dia 31 de maio, mês que conclui as homenagens a Maria, a Mãe de Jesus. A apresentação aconteceu depois da missa das 17h na Basílica, presidida por Dom Alberto e concelebrada por Dom Julio Endi Akamine, arcebispo coadjutor, e o bispo auxiliar, Dom Paulo Andreoli, além de vários padres barnabitas (que trabalham na Basílica) e diocesanos de Belém.

A criação do cartaz é assinada pela agência voluntária Mendes Comunicação, com direção de Oswaldo Mendes. A arte foi desenvolvida por Letícia Nassar, com ilustração de Luíz Paulo Ferreira, digitalização de Douglas dos Santos e fotografia da Imagem de Nossa Senhora feita por Osmarino Loureiro de Souza.

Com o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, o cartaz deste ano reforça a mensagem de fé e devoção que caracteriza o Círio de Nazaré, considerado a maior manifestação religiosa do Brasil. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), foram produzidos cerca de 900 mil exemplares. Destes, 8 mil foram distribuídos gratuitamente no lançamento, organizados em rolos com dois exemplares cada.

O fotógrafo Osmarino Souza, responsável pelo registro da imagem utilizada este ano, destacou que há 18 anos cumpre uma promessa feita a Nossa Senhora de Nazaré, registrando voluntariamente a festa. “Tive a honra de ser convidado, em 2024, para registrar o manto e, este ano, a foto do Cartaz. É mais que uma bênção na minha vida”, afirmou.

A apresentação do cartaz marca o início simbólico do Círio, já que muitos devotos começam a fixar o símbolo nas portas de suas casas e turistas de todo o país iniciam as encomendas. A escolha do cartaz foi feita no dia 22 de abril por uma comissão composta por membros da DFN, da Arquidiocese de Belém e pelos Padres Barnabitas.

A programação na Praça Santuário segue com show da Amazônia Jazz Band, encerrando a Quermesse Mariana, que começou no dia 23 de maio.

Serviço

Pontos de venda do cartaz:

Loja Lírio Mimoso – R. da Basílica, Av. Nª Sra. de Nazaré, s/n

Livraria Paulinas – R. Santo Antônio, 278 – Campina

Online: lojinhadocirio.com.br e basilicadenazare.com.br/loja

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ com informes do portal G1 Pará