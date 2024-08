Diretoria do Círio organiza momento de orações pela festividade e pelas intenções pessoais

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza neste sábado, dia 10 de agosto, a recitação das Mil Ave-Marias, que tem como objetivo intensificar o momento de espiritualidade e intenções para a realização do Círio de Nazaré. As orações iniciam às 8h, como se fosse um Terço rezado, sendo que, em vez de dez a dez Ave-Marias, serão feitas de 50 a 50, com o rodízio entre os casais, a Guarda de Nazaré e as pessoas que foram convidadas a participar do evento.

Cerca de 200 pessoas participam do evento. A recitação teve início em 2015, ininterruptamente. Entre os convidados este ano estão comunidades católicas, devotos e todos aqueles que queiram rezar por intenções pessoais.

O CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Imagem: Rosana Pinto – Ascom DFN