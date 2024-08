URGENTE: Avião cai e resulta em mortes em São Paulo

Acidente de avião em Vinhedo

Na tarde desta sexta-feira (9), um acidente aéreo chocou a cidade de Vinhedo, em São Paulo, quando um avião de passageiros caiu na região do bairro Capela. O incidente ocorreu por volta das 13h30 e envolveu um avião ATR-72, operado pela Voepass Linhas Aéreas. O avião, que havia partido de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), tem capacidade para 68 passageiros, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Segundo informações preliminares, tinha 62 pessoas à bordo, até o momento, foi informado pela defesa Civil que quatro pessoas morreram.

De acordo com a Polícia Militar, o chamado de emergência foi recebido às 13h28, relatando a queda do avião na rua João Edueta, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). O local do acidente foi identificado no condomínio residencial Recanto Florido. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão no local, trabalhando para garantir a segurança e prestar socorro. A Prefeitura de Vinhedo e hospitais locais, incluindo unidades em Valinhos (SP), estão mobilizados para atender possíveis feridos.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. A Defesa Civil confirmou a morte de quatro pessoas. Outras diversas pessoas estavam a bordo do avião, segundo informações preliminares.

Foto: Breno Loschi/Arquivo pessoal