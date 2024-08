Diretoria do Pará Clube realiza domingo homenagem o “Pai do Ano”

A Diretoria do Pará Clube, por meio do Departamento Social, elaborou uma programação festiva com novidades para o domingo, 18. Trata-se da homenagem ao associado Luzivaldo Pantoja de Lima, eleito “Pai do Ano”.

Providências foram adotadas com antecedência pela diretoria, à frente o presidente da Comissão Administrativa, advogado Villar Júnior com assessoramento de Allan Nascimento e Cristiano Gomes, que integram também a Comissão Administrativa, com apoio dos diretores Philipe Salvatti, Mirael Morais, Edivaldo Leão, Cristiano Gomes, Fábio Nascimento, Marcelo Campos, Aluísio Alves e Luiz Paulo Moraes.

Duas atrações musicais vão se apresentar para incrementar mais ainda o evento festivo que são os cantores Betinho Sousa, a partir das 12h às 15h, enquanto Nivea e Magno encerram a programação festiva de 15h às 18h.

O evento promete muita movimentação em homenagem aos paizões paraclubinos, com apresentação a escolha, pela diretoria, do “Pai do Ano”. Todos diretores estão esperando um número de associados acima das expectativas em razão do crescimento de associados que estão regularizando suas situações junto à secretaria do clube para retornarem.

Somente os associados em dias com suas obrigações financeiras deverão ter acesso livre ao clube da Lomas Valentinas. Os diretores receberão os associados e familiares com muita fidalguia.

“Esperamos contar com um bom número de associados com seus familiares para incrementar mais ainda esse grande acontecimento que a diretoria preparou com carinho a todos eles”, diz Villar Júnior.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar