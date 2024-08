Político receibia como vereador e vigia em Santo Antônio do Tauá

O vigia da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, e vereador presidente da Câmara Municipal, Anatan Barata de Carvalho, que é candidato a vice-prefeito daquela cidade do nordeste paraense, passou muito tempo recebendo dois soldos da mesma fonte oficial. Somente no dia 5 de julho do mês passado, o prefeito Evandro Corrêa da Silva, o licenciou do cargo de vigia para poder trabalhar na campanha política, mas ele deve retornar à função, como funcionário público municipal, no dia sete de outubro quando, novamente, voltará a ter dois salários.

A notícia provocou revolta entre vários segmentos da população, haja vista que Anatan, há muitos anos, não trabalha em lugar nenhum do município na função de vigia, mesmo assim, recebia o salário. Assim, segundo as informações, ele detém patrimônios e esquemas com o Seguro-Defeso, fatos estes que já são do conhecimento do Ministério Público por meio de denúncias oficialmente realizadas no órgão que fiscaliza a lei.

Um dos questionamentos feitos, inclusive por políticos da oposição, é se Anatan será impelido a devolver ao erário tauaense os valores há anos subtraídos de forma ilegal, já que ele não poderia, de forma alguma, atuar como vereador e, ao mesmo tempo, como funcionário público em pleno exercício das funções, sem exercê-las. Ou ele seria presidente da Câmara, ou vigia, os dois, não é possível.

Tais fatos devem ser alvo de debates, pela oposição, no plenário da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, onde será cobrada, também, a responsabilidade do prefeito Evandro Corrêa da Silva que, desta forma, pode estar incorrendo no crime de improbidade administrativa, assim como Anatan já responde em razão de uma obra superfaturada realizada no palácio do legislativo da cidade e que também foi alvo de denúncias neste ano, muito antes de o começo da campanha eleitoral.

A reportagem, em todas as denúncias feitas, sempre procurou ouvir Anatan, mas ele jamais respondeu as ligações para apresentar sua defesa.

Imagem: reprodução