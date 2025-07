Distrito de Mosqueiro tem movimentação intensa no último final de semana de julho

Centro Móvel instalado pela Segup na bucólica segue presente até 4 de agosto

Por André Macedo (SEGUP)

Nesse último domingo de julho (27), o Distrito de Mosqueiro registrou um fluxo intenso de veranistas e piqueniques para aproveitar as praias de um dos locais mais procurados pelos paraenses durante as férias escolares e o verão amazônico. A operação “Verão 2025” segue garantindo segurança e ordenamento até o dia 4 de agosto em mais de 50 localidades.

Para integrar as forças e contribuir para o direcionamento das demandas, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) instalou no distrito o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM). A população tem contado com o centro para orientações e registro de ocorrências.

O titular da Segup, Ualame Machado, reforça que o trabalho das forças será intensificado em decorrência de ser o último do mês de julho para manutenção da segurança.

“Nossas equipes – Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Policiais Penais – estão presentes em pontos estratégicos, como praias, balneários, praças e áreas de grande movimentação, com o objetivo de prevenir crimes, garantir a ordem pública e prestar assistência à população”, disse.

Ele complementa: “reforçamos o nosso compromisso com a segurança de todos os cidadãos e visitantes. Contamos com a colaboração da população para denunciar qualquer atividade suspeita e seguir as orientações das autoridades. Juntos, construiremos um final de semana seguro e agradável para todos”, finalizou.

Quem aprovou as orientações e a presença dos órgãos foi a doméstica Néia Botelho, que sempre que pode está em Mosqueiro. “Todo ano nas férias, em feriado, carnaval, eu estou aqui. Venho com a família para aproveitar. Está muito bem, tudo tranquilo e até o momento sem nenhum incidente. Para quem é mais familiar, a presença da polícia é muito importante”, pontuou.

Centro Integrado Móvel



O CICC Móvel está equipado com videomonitoramento e radiocomunicação, e reúne forças do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds). Em razão do grande número de turistas para a programação cultural promovida no Distrito.

O Centro Móvel recebe o registro de ocorrências, monitora as imagens das câmeras instaladas em pontos estratégicos no corredor dos trios elétricos, o que contribui para a agilidade dos agentes nos atendimentos de demandas da população.

De sexta (25) até as 14h deste domingo (27), o centro computa 15 ocorrências, sendo 12 por furto simples e 3 por roubos. Agentes da Polícia Civil estão de prontidão para ocorrências caso a população tenha necessidade.

Praias e balneários

Equipes de salva-vidas do Corpo de Bombeiros Militar também estão presentes na Ilha de Mosqueiro fazendo a orientação e atendimentos rápidos de urgência e emergência na faixa de areia. Os agentes atuam no auxílio aos pais e responsáveis para que acompanhem as crianças até a água, assim como orientações quanto a maré e os riscos com animais marinhos.