Em Mosqueiro, agentes integrados atuam no combate à poluição Sonora

Por Walena Lopes (SEGUP)

As equipes integradas de segurança pública realizaram, na noite do último sábado (26), uma operação integrada na Ilha do Mosqueiro em combate à poluição sonora nas vias públicas, em estabelecimentos comerciais, e ainda, nas residências, a fim de garantir o sossego e a ordem pública para todos. Na ação um aparelho de som irregular foi apreendido.

As ações fazem parte das estratégias desenvolvidas por meio da Operação Verão 2025, coordenada pela Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social (Srgup) juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança do Estado e município.

“Todas as ações desenvolvidas por meio da Operação Verão, visam a ordem pública e a tranquilidade de todos. O combate à poluição sonora está entre as várias atividades que as equipes realizam ao longo de todo esse mês de julho para que o paraense e os demais turistas possam aproveitar as praias e balneários de Mosqueiro com garantia de paz e tranquilidade”, falou o titular da Segup

Ostensividade – Durante a ação noturna no Distrito de Mosqueiro, as equipes integradas agiram para coibir as práticas de poluição sonora causadas por som automotivo em vias públicas, estabelecimentos comerciais e residências, garantindo o sossego público e a segurança da comunidade.

Os agentes realizaram fiscalizações de veículos com som automotivo em volume acima do permitido. Na praia do Murubira, um equipamento foi apreendido após o proprietário desobedecer as recomendações dos agentes públicos. O homem foi levado à delegacia para os procedimento cabíveis.

As equipes realizaram, também, orientações aos proprietários de estabelecimentos sobre os limites legais de emissão sonora. Um estabelecimento comercial foi interditado por descumprimento aos limites estabelecidos.

“A ação foi realizada de forma integrada entre os órgãos de segurança, resultando na redução das ocorrências de poluição sonora na região durante o período da noite. A atuação preventiva e repressiva contribuiu para o restabelecimento da ordem pública e preservação da tranquilidade dos moradores e visitantes da ilha de Mosqueiro”, pontuou o coronel Alexandre, comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, do Distrito de Mosqueiro.