Algodoal, Ponta de Pedras, Salinópolis e São Geraldo do Araguaia recebem ações ambientais do Ideflor-Bio

Por Vinícius Leal (IDEFLOR-BIO)

O Governo do Pará, por meio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), segue reforçando sua presença em regiões estratégicas do estado com ações de educação ambiental, fiscalização e promoção da sustentabilidade durante o mês de julho. As atividades integram a Operação Verão 2025 e, neste último final de semana, chegaram com força total aos municípios de Maracanã (Algodoal), Ponta de Pedras, Salinópolis e São Geraldo do Araguaia, especialmente em áreas costeiras e Unidades de Conservação (UCs) muito frequentadas por veranistas

Além da atuação educativa, as atividades do Ideflor-Bio durante a Operação Verão 2025 contam com a colaboração de órgãos de segurança e prefeituras locais, garantindo que o uso turístico das áreas naturais ocorra com responsabilidade. “É uma forma de proteger o meio ambiente e ainda tornar o passeio mais agradável. A gente aprende e passa a cuidar mais”, disse o comerciante Antônio Rios, que participou das ações na Área de Proteção Ambiental (APA) Algodoal-Maiandeua, em Maracanã.

Por lá, equipes da Gerência da Região Administrativa do Nordeste (GRNE) começaram com as ações de sensibilização logo pela manhã no Terminal Turístico de Algodoal, com recepção aos visitantes e distribuição de kits educativos contendo bolsa ecológica, boné, copo reutilizável e materiais lúdicos para crianças. À tarde, a equipe esteve na Praia da Princesa, onde reforçou a importância do recolhimento de lixo e da proteção às tartarugas marinhas. Um dos destaques foi o apoio à transferência de um ninho de tartarugas para o berçário da ilha.

Ainda no litoral paraense, em Salinópolis, também foi palco de uma intensa agenda. Na região da Praia do Atalaia, os técnicos do Ideflor-Bio promoveram ações educativas com crianças e adultos, destacando o papel de cada cidadão na preservação do ecossistema costeiro. Kits de verão com sacolas ecológicas e copos recicláveis foram distribuídos como incentivo à redução de resíduos. “Fiquei surpresa ao saber que aqui em Salinas tem desova de tartarugas. Agora a gente tem mais consciência de como agir na praia para não atrapalhar isso”, contou a estudante Gabriela Lima, de 16 anos.

Sudeste – Já em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do estado, a equipe da Gerência da Região Administrativa do Araguaia (GRA) levou conscientização ambiental às praias de Santa Cruz, Ilha de Campo e Remanso dos Botos, nas proximidades do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e da APA Araguaia. Ações de orientação sobre o descarte correto de resíduos, respeito à fauna e à flora e uso responsável das áreas naturais foram conduzidas junto a banhistas e moradores, também foram realizadas na Praia da Gaivota, com ênfase na escuta ativa das demandas da comunidade.

Marajó – No Marajó, o município de Ponta de Pedras recebeu uma agenda voltada à sustentabilidade e à valorização das riquezas naturais locais. Pela manhã, equipes da Gerência da Região Administrativa do Marajó (GRM) realizaram uma reunião com a Cooperativa COOPUP sobre destinação de resíduos do açaí e geração de renda a partir do reaproveitamento de caroços. Ao longo do dia, foram realizadas ações educativas nas comunidades e na sede municipal, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente local, que manifestou interesse em transformar uma área de floresta urbana em um bosque municipal protegido.

Presença – À medida que o verão amazônico segue atraindo milhares de pessoas para os balneários paraenses, o órgão aposta em ações coordenadas e integradas como caminho para a conservação ambiental. A Operação Verão 2025, com o protagonismo do Ideflor-Bio, tem mostrado que é possível conciliar lazer, educação e sustentabilidade em todo o estado.

De acordo com o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, a presença ativa do Instituto nos municípios durante a temporada de férias é de grande importância. “Nosso compromisso é garantir que o uso turístico das nossas belezas naturais aconteça de forma consciente e responsável. Estamos unindo educação, fiscalização e cidadania para que cada veranista se torne um agente de preservação”, declarou.

Para o diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do Ideflor-Bio, Ellivelton Carvalho, as ações de verão refletem o compromisso do Instituto com uma abordagem integrada. “Levamos educação ambiental para todos os públicos, mas também articulamos soluções junto às comunidades e gestores locais, reforçando o papel social das Unidades de Conservação no desenvolvimento sustentável dos territórios”, afirmou.