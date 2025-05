Dom Julio Endi Akamine chega a Belém na segunda para assumir missão como novo arcebispo

Na próxima segunda-feira (19), Belém recebe oficialmente Dom Julio Endi Akamine, nomeado pelo então Papa Francisco como novo Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese da capital paraense. A chegada está marcada para as 20h20 no Aeroporto Internacional de Belém e será marcada por uma calorosa recepção com Banda do Corpo de Bombeiros e grupo folclórico paraense, em um gesto de fé e valorização da cultura local.

Dom Julio será acolhido pelo atual Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa, e por membros do clero e fiéis. Após o desembarque, segue em cortejo até a Residência Episcopal, no bairro de Nazaré, onde será realizada uma cerimônia simbólica com a entrega da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e apresentação do Coro da Guarda de Nazaré.

A apresentação oficial à Arquidiocese será no dia 31 de maio, às 9h, em uma Missa Solene na Catedral Metropolitana. A celebração contará com a presença de representantes das 109 paróquias da Arquidiocese de Belém.

Dom Julio, que foi nomeado no dia 7 de março, assume como coadjutor ou seja, colaborador direto de Dom Alberto e será o próximo arcebispo titular quando a renúncia de Dom Alberto for aceita pelo Papa.

Imagem: Divulgação