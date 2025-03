Pará no Topo: Produção Agropecuária em Ascensão

A pecuária bovina também se destaca no cenário nacional, conforme aponta o Boletim da Agropecuária, produzido pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

O Pará se consolida como líder nacional na produção de commodities essenciais, como soja, milho e cacau, além de figurar como referência na pecuária bovina, ostentando um dos maiores rebanhos do Brasil. Esse crescimento expressivo é resultado da expansão das áreas cultivadas, da adoção de tecnologias inovadoras e dos investimentos em infraestrutura logística, que incluem rodovias, hidrovias e portos, facilitando o escoamento da produção.

O setor agropecuário paraense se firma como uma potência econômica, mantendo-se na vanguarda produtiva da Região Norte e consolidando-se como a principal fronteira agrícola da Amazônia. Essa posição de destaque é evidenciada pelo “Boletim Agropecuário do Pará 2024”, desenvolvido pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), que destaca o papel crucial do estado no cenário agropecuário nacional.

O crescimento do setor agropecuário no Pará não apenas impulsiona a economia local, mas também contribui significativamente para o abastecimento do mercado nacional e internacional. A combinação de recursos naturais abundantes, investimentos estratégicos e o trabalho árduo dos produtores rurais posicionam o Pará como um protagonista no agronegócio brasileiro, com um futuro promissor pela frente.

