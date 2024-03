Em visita ao Pará, Lula e Macron firmam acordo de R$5 bilhões para a bioeconomia

Em visita ao Pará nesta terça-feira, 26, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, juntamente com o presidente francês, Emmanuel Macron, um plano de alavancar investimentos públicos e privados de 1 bilhão de euros, o equivalente a R$5,39 bilhões em projetos de economia sustentável na Amazônia Legal e na Guiana Francesa para os próximos quatro anos. Os chefes de Estado foram recebidos pelo governador do Estado, Helder Barbalho.

Segundo o comunicado do governo federal à imprensa, será um grande plano de investimento global, público e privado, para a bioeconomia, no âmbito da presidência brasileira do G20.

O plano deverá permitir investimentos na conservação e no manejo sustentável das florestas e o planejamento e valorização econômica dos ecossistemas e áreas florestais; nas tecnologias baseadas em recursos biológicos, práticas agroecológicas e conhecimentos tradicionais; em cursos de capacitação, na criação de empregos e na pesquisa necessária para desenvolver indústrias sustentáveis, com alto potencial nos mercados interno e externo, em todos os setores da economia florestal, incluindo o setor da agricultura, que contribuam para a conservação, o manejo sustentável e/ou a restauração das florestas e da biodiversidade e que coloquem os povos indígenas e as comunidades locais no centro da tomada de decisões.

Esse plano pode e deve ser compatível com um objetivo de aumento da capacidade de sequestro de CO2 das florestas, da redução das emissões de CO2 no setor florestal e da proteção e do manejo sustentável da biodiversidade.

MELHOR DO MUNDO’

Na programação, que incluiu uma visita à Ilha do Combu, o presidente Lula afirmou que a COP 30, a ser realizada em Belém em 2025, será a mais organizada do mundo. “Você, no ano que vem, vai ter o privilégio de vir aqui no estado do Pará, ouvir a Amazônia falar para o restante do mundo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Nós não queremos transformar a Amazônia no santuário da humanidade. O que nós queremos é compartilhar com o mundo a exploração e a pesquisa da riqueza da nossa biodiversidade, mas que os indígenas possam participar de tudo que for usufruindo das terras onde eles moram”, disse o presidente.

“Estamos comprometidos em garantir que a COP 30 seja um evento de excelência e organização exemplar. Ficamos felizes em ver a sinalização mais do que clara de que o Executivo federal está priorizando a bioeconomia, assim como o Pará já fez de forma pioneira no país, pois esse é o caminho para que possamos testemunhar a transformação que a economia da floresta poderá fazer, sobretudo na nossa qualidade de vida. Por isso, o Pará está empenhado em receber o mundo de forma acolhedora e eficiente, trabalhando incansavelmente para garantir o sucesso deste importante evento global”, disse o governador Helder Barbalho.

Na cerimônia que condecorou o líder indígena da etnia Kayapó, Raoni Metuktir, com a Ordem Nacional da Legião de Honra, a maior condecoração que o país europeu pode entregar, Emmanuel Macron parabenizou gestão nacional e representantes dos povos indígenas na luta pela prevenção do ecossistema.

“Caro Raoni, esse momento é dedicado a você. Várias vezes você foi à França e me coprometi a fazer essa visita. O presidentre Lula e eu fizemos hoje isso por uma causa comum e essa terra que pertence a vocês, que é um tesouro de biodiversidade, é também território de povos indígenas que aqui cresceram e conhecem a natureza. Nesse instante, vamos celebrar vocês”, destacou Emmanuel Macron.

Imagens: Agência Pará de Notícias