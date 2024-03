Rumo ao altar! Guilherme, dupla com Hugo, pede namorada em casamento com jogo de cartas

Guilherme, da dupla com Hugo, pediu a namorada Marcela Fortunato em casamento, nesta semana. O momento foi diferenciado e bem íntimo dos dois, pois o cantor usou o jogo de cartas preferido do casal para fazer o pedido. “Quer ser minha noiva?”, propõe a carta.

Marcela explicou que eles jogam Uno desde o começo do namoro e que o sertanejo enganou ela direitinho na hora do pedido. “Me levou pra uma partida de uno, todo mundo já sabia e foi isso, do nada ele me vira com aquela carta que postei, com o pedido e achei que ele tava zoando. Eu olhei pra ele: ‘Fala sério’ ai ele: ‘É sério'”, disse em vídeo publicado no Instagram..

Feliz da vida com o pedido, a noiva de Guilherme afirmou estar “um nojo” e que o pedido não poderia ter sido melhor, já que jogar Uno faz parte da rotina de casal.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Reprodução Instagram/ montagem