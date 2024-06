Enem 2024: moradores do RS podem se inscrever até sexta-feira

As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 seguem abertas até esta sexta-feira (21) exclusivamente para os moradores do Rio Grande do Sul, devido a situação de calamidade pública que atingiu o estado, em maio.

Desde domingo (16), as inscrições foram reabertas online e devem ser feitas por meio da Página do Participante, com o login único no portal do governo federal do Gov.br. O participante que esquecer a senha cadastrada terá a opção de recuperá-la no mesmo site.

Além de se inscrever, os participantes também podem solicitar tratamento pelo nome social (se for o caso) e atendimento especializado, com recursos de acessibilidade às pessoas com deficiência (PcD).

No período regular de inscrição, que terminou na sexta-feira (14), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou mais de 259 mil inscrições de candidatos do Rio Grande do Sul.

Isenção

Todos os moradores do Rio Grande do Sul têm direito a fazer a prova gratuitamente, porque o governo federal isentou este público do pagamento da taxa de inscrição de R$ 85, devido às enchentes.

Porém, o Ministério da Educação (MEC) e o Inep alertam que a isenção da taxa não garante a participação no Enem 2024. Os moradores do Rio Grande do Sul interessados devem fazer a inscrição online para confirmar a presença nos dois dias de provas do exame.

Datas

As provas objetivas e a redação serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal nos dois primeiros domingos de novembro, dias 3 e 10.

O Ministério da Educação, no entanto, avalia a necessidade de aplicação das provas no Rio Grande do Sul em uma nova data.

O edital do Enem 2024 [ https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-51-de-10-de-maio-de-2024-559158847 ] determinou que, no primeiro dia de provas, serão aplicadas as de linguagens, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. E o participante responderá a questões da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo e último dia do Enem, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. A aplicação terá 5 horas de duração.

Enem

Criado em 1998, o Enem avalia o nível de conhecimento dos estudantes no fim do terceiro ano do ensino médio, que corresponde ao fim da educação básica no Brasil.

O Enem é considerado a principal forma de conseguir uma vaga em uma instituição de ensino superior, como universidades (públicas e privadas), faculdades e institutos federais, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), de bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni); ou de financiamento da graduação pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Os resultados individuais do Enem de estudantes brasileiros também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições de ensino superior de Portugal, que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.

Para mais informações, acesse no portal do Inep, a página com as perguntas mais comuns sobre o Enem [ https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/exame-nacional-do-ensino-medio-enem ].

Edição: Maria Claudia

Fonte: Agência Brasil/Foto: Rafa Neddermeyer