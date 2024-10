Equatorial Pará divulga obras que serão entregues até o final do 1º semestre de 2025

Investimentos vão garantir ainda mais segurança, disponibilidade e qualidade de energia para mais de 1,7 milhão de paraenses, em diversas regiões do estado.

A Equatorial Pará apresentou um cronograma com 15 grandes obras que serão entregues aos paraenses até o final do 1º semestre de 2025. São ações de reforço e ampliação de subestações em várias regiões do estado, além da desativação de usinas a diesel, um compromisso com a sustentabilidade, onde os municípios passarão a integrar o Sistema Interligado Nacional (SIN). Ao todo mais de 1,7 milhão de pessoas serão beneficiadas com as melhorias.

O presidente da distribuidora no Pará, Márcio Caires, explica que os trabalhos são resultados dos esforços da companhia na melhoria contínua da prestação do serviço ao estado. Além disso, ele destaca a desativação das usinas a diesel como um compromisso ambiental da empresa.

“A Equatorial trabalha diariamente com foco no Pará e nos paraenses. Faremos grandes entregas que são mais do que a melhoria no fornecimento, são também novas oportunidades, pois energia com ainda mais qualidade significa mais empreendimento, emprego e renda. Temos certeza que o empenho que temos vai iluminar vidas em todo o estado. E com a desativação das seis usinas também nos colocamos como um agente que encontra soluções condizentes com a preservação do meio ambiente”, afirma Márcio.

Ampliação, conversão e reforço em subestações

A ampliação de uma subestação significa mais qualidade e disponibilidade no fornecimento de energia. Entre os serviços estão previstas sete ampliações de subestações. A primeira a ser entregue será a da subestação Batista Campos, em Belém, nesta semana, que a partir de agora passará a atender o dobro da capacidade.

Ainda em 2024 serão entregues as ampliações das subestações Santa Izabel e Canaã dos Carajás, além da obra de conversão da subestação Salinópolis de 69 kv para 138 kv, que também vai garantir um melhor fornecimento tanto para a cidade quanto para os municípios vizinhos.

Vale destacar que essas áreas estão em pleno crescimento econômico e turístico e a Equatorial acompanha esse momento com entregas importantes às regiões. Por exemplo, somente em Salinópolis e Canaã dos Carajás a distribuidora concluiu mais quatro obras nos últimos dois anos.

2025: novas obras a caminho

Para o primeiro semestre de 2025 estão programadas as entregas das ampliações das subestações Ourém, Portel, Paragominas e Modelo, em Castanhal, assim como o reforço de interligação junto à subestação Vila do Conde, que vai garantir a conexão ao Sistema Interligado Nacional de Santa Cruz do Arari, Chaves e Afuá, que terão as desativações das usinas a diesel, assim como haverá um atendimento ainda mais adequado ao polo industrial de Barcarena e a outras cidades do Baixo-Tocantins e Marajó.

Desativação de usinas: compromisso com a sustentabilidade

Nos meses que antecedem a COP 30 em Belém, a Equatorial Pará assume o compromisso com a sustentabilidade e segue com o calendário de desativação de usinas a diesel no estado.

Até o final deste ano três usinas serão desativadas no Pará. Entre essas, uma já teve o serviço concluído, a de Santa Cruz do Arari, onde a população já percebe os efeitos positivos da ação. As próximas serão as das cidades de Aveiro e Oeiras do Pará, onde logo os moradores também sentirão a melhora na qualidade de energia.

Nos primeiros meses de 2025, mais três usinas serão desativadas em Chaves, Afuá e Cotijuba. Em todas as desativações, haverá o ganho de melhoria na qualidade da energia elétrica nos municípios, além do atendimento de demandas que vão potencializar o desenvolvimento das regiões.

Com as desativações, 126 mil paraenses serão incluídos ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que garante um melhor fornecimento e controle de situações imprevistas, além da rápida resposta em caso de alguma situação.

Para além disso, as desativações marcam um momento importante para a Equatorial Pará em relação às ações de preservação do meio-ambiente, já que com este trabalho, a energia a ser consumida passa a ser oriunda de fontes mais limpas, sem a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, como ocorre com a queima de combustíveis fósseis por meio das usinas atuais.

Com a desativação da usina de Santa Cruz do Arari, em agosto deste ano, já deixaram de ser consumidos 260 mil litros de diesel. Para 2025, com as seis desativações completas, a estimativa é que seja evitada a queima de 11 milhões de litros.

Programa Luz para Todos: um trabalho contínuo

Em paralelo às obras que serão entregues nos próximos meses, a Equatorial Pará segue, também, com o programa Luz para Todos, em parceria com o Governo Federal, que realiza a universalização da energia para comunidades rurais e remotas da Amazônia.

O trabalho é feito tanto da forma convencional, com a construção de torres e linhas de energia, quanto de forma remota, com a utilização de placa solares.

Com o Luz para Todos remoto, desde 2017 até agora já foram realizadas 42.824 ligações de energia em todo o estado. Até o final do segundo trimestre de 2026 mais 26.914 serão realizadas. Em 2024, o projeto se concentra em cidades como Oriximiná, Juruti, Óbidos, Santarém e Breves.

Com o Luz Para Todos convencional, a Equatorial já realizou 378.622 ligações em todo o Pará. Com atual contrato, assinado em fevereiro deste ano, junto ao Ministério de Minas e Energia, já foram feitas 11.888 ligações, e ainda vão ocorrer mais 27.756 até 2025.