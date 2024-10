Estado reforça esquema de segurança em Belém e Santarém para o 2º turno

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) coordena, no próximo domingo (27) a “Operação Eleições 2024”, que vai contar com mais de 1.700 agentes de segurança das esferas federal, estadual e municipal, a fim de garantir maior policiamento e tranquilidade nas sessões eleitorais de Belém e Santarém, os dois únicos municípios do Pará que terão 2º turno para eleger o prefeito.

São 678 locais de votação para receber mais de 1,2 milhão de eleitores de Belém e Santarém, informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, em exercício, Luciano de Oliveira.

“Para este segundo turno das eleições municipais, nossos esforços se manterão os mesmos do 1º turno, com uma certa redução no número do efetivo, pois teremos apenas duas cidades do Estado onde o pleito eleitoral vai acontecer, Belém e Santarém. Nossas equipes de agentes estarão distribuídas nas zonas eleitorais desses dois municípios, mantendo o reforço no efetivo, para garantir maior policiamento nos locais onde terá concentração de eleitores, assim como rondas nas ruas e no entorno dessas sessões. Tudo para que possamos ter um 2º turno tranquilo e dentro da ordem social, como transcorreu no 1º turno das eleições”, destacou Luciano de Oliveira.

Ação ostensiva – A Operação iniciará nesta sexta-feira (25), às 8h, com o reforço no policiamento em torno dos depósitos das urnas eletrônicas eleitorais e na escolta até os locais de votação. No domingo (27), prosseguirão as ações de policiamento ostensivo nas vias, em torno dos locais de votação e apuração, até após o resultado do pleito, para garantir a ordem na comemoração do eleito. Haverá ainda controle e ordenamento do fluxo de trânsito nas vias, sob a orientação dos órgãos municipais e estaduais de trânsito.

Equipes de resgate para atendimentos emergenciais e de urgência estarão de prontidão para atender a qualquer demanda, assim como as equipes dos grupamentos de segurança aéreo (Graesp) e fluvial (GFlu).

Festividade – Este ano, o encerramento das eleições municipais coincide ainda com o final da Festividade de Nazaré, e a tradicional queima de fogos, observou Luciano de Oliveira, mas as equipes de segurança estarão atentas para reforçar e garantir a proteção de todos em ambos os eventos.

“No domingo, nossas equipes estarão atentas e com o emprego reforçado de agentes para que todo o pleito eleitoral aconteça dentro da normalidade. Pensamos ainda no encerramento das eleições quando sabemos que acontece ‘A festa da vitória’, e estaremos com o policiamento reforçado e garantindo o bloqueio das vias para resguardar e garantir a maior segurança no entorno dessas concentrações. Coincidentemente, também teremos os tradicionais fogos que fecham a festividade do Círio, o que também contará com a nossa atenção para que tudo ocorra dentro da paz social que merecemos”, afirmou o secretário em exercício.

Delegacias e Centro Integrado – As 33 Unidades da Polícia Civil na Região Metropolitana de Belém funcionarão no domingo (27), assim como a Delegacia de Curuá e a Seccional de Santarém. Equipes especializadas também reforçam o plantão 24 horas na Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe).

Também no domingo serão ativados o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), em Belém, e o Centro Integrado de Comando e Controle Regional de Santarém, onde se reunirão representantes de todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública Estadual e Municipal, e de órgãos parceiros, entre eles a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, para o monitoramento das ações planejadas e o acompanhamento de cada movimentação nos dois municípios em tempo real.

Videomonitoramento – A partir dos Centros Integrados serão monitoradas as 271 câmeras de videomonitoramento instaladas na Região Metropolitana de Belém e as outras 26 que monitoram as vias e ruas da cidade de Santarém, assim como as imagens dos 18 totens de segurança instalados em Belém e os oito que funcionam em Santarém.

Lei Seca – A Polícia Civil do Pará dará cumprimento à Portaria nº 058/2024, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), que determina a proibição da venda e fornecimento de bebidas alcoólicas, e a realização de festas dançantes no dia 27 de outubro de 2024, nos municípios de Belém e Santarém. A restrição será aplicada a partir de zero hora até às 18h do domingo (27) referente à Lei Seca, que proíbe a venda e o fornecimento gratuito de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes lanchonetes, trailer, quiosques, boates e outros estabelecimentos.

Efetivo e logística – Na capital paraense atuarão mais de 1.400 agentes, enquanto em Santarém o reforço contará com mais de 260 agentes de segurança, incluindo membros das polícias Militar, Civil e Científica; Corpo de Bombeiros Militar; Departamento de Trânsito do Estado (Detran); Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), e Grupamentos Aéreo (Graesp) e Fluvial (GFlu) de Segurança Pública, além de Guardas Municipais, órgãos de trânsito municipal, agentes da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Polícia Federal.

A operação contará ainda com o apoio de 166 viaturas, de quatro rodas e motocicletas, duas aeronaves e embarcações.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Lelis/Ag Pará