Equatorial Pará divulga os nomes dos ganhadores do segundo sorteio da promoção “Energia em Dia”

A Equatorial Pará divulgou os nomes dos ganhadores do segundo sorteio da campanha “Energia em Dia”, que ocorreu via Loteria Federal, no último dia 3 de agosto. Estão contemplados 113 paraenses, de 33 municípios. Para conferir todos os vencedores, o público pode acessar o site energiaemdia.equatorialenergia.com.br/ganhadores.

Foram sorteados 5 prêmios no valor de R$ 500,00 em cartão de crédito, sem função de saque, com clientes nas cidades de Curuçá, Ananindeua, Belém e Redenção. Além disso, mais 108 pessoas ganharam um bônus de R$ 150,00 na conta de luz, que deve ser aplicado no próximo ciclo de faturamento.

De acordo com Renata Sade, analista de Marketing da Equatorial Pará, a campanha é um sucesso. Ela destaca que para participar dos próximos sorteios é necessário estar cadastrado na promoção.

“A promoção Energia em Dia está um sucesso e ainda teremos mais 13 sorteios ao longo da campanha. Então, você consumidor que está com as contas em dia com a distribuidora terá a chance de ganhar até R$ 25 mil. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo”, reforça Renata.

A campanha

A edição 2024 da promoção “Energia em Dia” vale para todo o estado do Pará e segue até 28/05/2025. Pode participar o cliente pessoa física, residencial e que seja titular da conta. Para concorrer, é necessário estar adimplente, conhecer todo o regulamento e se cadastrar no site da promoção: energiaemdia.equatorialenergia.com.br.

Ao concluir a inscrição, a pessoa tem a chance de ganhar prêmios instantâneos de R$25,00 para utilização nas principais plataformas de vendas online do país, sem opção de saque.

Dos 15 sorteios realizados durante a promoção, 12 deles serão para todos os participantes e três sorteios extras somente para clientes cadastrados que pagam com pix ou débito automático. Os valores sorteados variam entre R$ 150 a R$ 2 mil. E o sorteio final tem o prêmio de R$ 25 mil.