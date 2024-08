Faustão cita especulações sobre sua saúde: “Eu nem vejo”

Após passar por dois transplantes, um de coração e outro de rim, Faustão detalhou como se encontra o seu estado de saúde. Em entrevista ao Fantástico neste domingo (18), ele relatou se sentir “muito melhor do que antes” e refletiu sobre seu legado.

– Você recebe uma bênção dessas, você fala assim: “poxa, se eu mereci voltar?”. E estou me sentindo muito melhor do que antes, eu tenho uma responsabilidade, então tem que pensar no legado – ponderou.

O comunicador de 74 anos conta que sente como se tivesse o coração de um “atleta de 35 anos”.

É curioso, Renata, porque na verdade eu nunca fumei na vida. Nunca bebi. Não bebo nem licor. Nem cerveja. Nada. Nunca usei droga. E eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração. Eu estou agora, o que acontece? O coração de um atleta de 35 anos. E agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria, da parte física mesmo. Fazer fisioterapia, ginástica. Isso é fundamental – assinalou.

Fausto Silva ainda relatou que costuma ignorar as especulações em torno de sua saúde.

– Eu nem vejo. Não vou ficar pendurado nisso. Sempre vem. Tem que se acostumar ou não entrar nessa fantasia. Eu vi uma frase outro dia: “tem muito Instagram e pouco trabalho de manhã” – disse.

O apresentador passou pelo transplante de coração em agosto de 2023 devido a um quadro de insuficiência cardíaca. Em fevereiro deste ano, contudo, ele precisou retornar ao hospital para receber também um rim em razão de uma doença renal crônica.

Fonte: Pleno News/ Foto: Frame de vídeo / Fantástico