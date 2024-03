ESCAMBAU ILUSTRADO (Vídeo) – Ônibus escolar prega e alunos empurram para poderem ir pra aula no Tauá

Um velho ônibus urbanus utilizando pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá para transporte de estudantes e professores do interior para a cidade, sofreu uma pane, provavelmente de bateria. O motorista pediu aos alunos e demais funcionários públicos que se encontravam a bordo para descerem e empurrarem, na tentativa de fazer a máquina funcionar no “tronco”.

E assim se foi: um, dois, três, FORÇA!!!

A cena inusitada foi filmada. Não se sabe se o veículo pegou, mas se sabe que o problema decorreu da falta de manutenção. A reportagem entrou em contato com a prefeitura da cidade, mas não obteve reposta sobre o assunto.