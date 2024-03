Polícia Civil reforça efetivo de servidores em delegacias da capital e do interior no feriado de ‘Semana Santa’

Começou nesta quinta-feira, 28, o reforço de policiais civis em delegacias da região metropolitana e no interior do Pará. O trabalho é realizado de forma integrada com as demais forças de segurança do Estado, com coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Ao todo, 128 servidores da PCPA vão atuar durante o feriado prolongado de Semana Santa.

Segundo o delegado Hennison Jacob, da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), devido à tradição religiosa da Páscoa, o movimento nos municípios deve ser mais intenso no sentido interior do estado e com reforço de policiais, o cidadão que precisar registrar boletim de ocorrência ou outro atendimento contará com equipes completas para celeridade no caso.

“Vamos atuar nesse período de grande fluxo de deslocamento pessoas que vão de Belém para o interior e também depois do interior para Belém. A operação fortalece a presença da segurança pública em várias regiões, com atendimento policial, fiscalização, prevenção e repressão a crimes”, destacou o delegado.

Em Mosqueiro, distrito de Belém, policiais civis e servidores administrativos compõem os plantões de atendimento na seccional. Segundo o delegado Heitor Magno, um dos objetivos é ampliar o atendimento de qualidade à população. “Nosso intuito é garantir a segurança pública e atendimento de qualidade para moradores e visitantes da ilha de Mosqueiro”, disse o delegado.

O Delegado-Geral Walter Resende ressaltou que a programação continuará até a próxima segunda-feira, dia 01, com a participação de uma variedade de profissionais, incluindo delegados, escrivães, investigadores, motoristas, papiloscopistas, pessoal administrativo e técnicos em informática, que estão colaborando na operação através da polícia judiciária.

“Como é de praxe, nossas equipes da Polícia Civil estão vigilantes nas fiscalizações e procedimentos nas unidades da capital e do interior. Com a colaboração integrada dos demais órgãos da Segurança Pública, estamos assegurando tranquilidade e segurança para quem visitar os balneários neste período”, afirmou o líder.

Participam da operação agentes das Diretorias de Polícia do Interior (DPI), Polícia Administrativa (DPA), Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Diretoria de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAV) e Diretoria de Informática, Manutenção e Estatística (DIME).

