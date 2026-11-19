Atividades acontecem nos dias 21 e 23 de novembro, em Belém, com foco em criação, ritmo e interpretação vocal.

Estão abertas, pela plataforma Sympla, as inscrições gratuitas para os dois workshops do AMAJAZZON LABS 2026 em Belém. As atividades formativas acontecem nos dias 21 e 23 de novembro, na Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA), e serão conduzidas pelo baterista e compositor norueguês Thomas Strønen e pela cantora e atriz potiguar Juliana Linhares.

Referência no jazz contemporâneo norueguês por suas pesquisas em improvisação e experimentação rítmica, Thomas Strønen lidera o grupo Time Is a Blind Guide, onde a percussão atua como eixo para diálogos e novas texturas sonoras. No festival, o músico estreia uma composição inspirada no canto do uirapuru, conectando sua investigação musical ao universo amazônico.

No sábado (21), das 9h30 às 11h30, Strønen e seu ensemble comandam o Workshop de Percussão e Ritmo. O encontro inclui demonstrações práticas de treino auditivo, polirritmia e interação entre instrumentistas. Os inscritos podem participar ativamente dos exercícios inclusive levando instrumentos de percussão manual próprios ou acompanhar a vivência como ouvintes, observando os processos de escuta coletiva.

Já na segunda-feira (23), das 10h às 11h30, a indicada ao Grammy Latino 2026 Juliana Linhares ministra a oficina Voz em Cena: interpretação vocal. Com uma trajetória que cruza música nordestina e teatro, a artista propõe um bate-papo sobre o percurso de uma canção até o palco, abordando preparação vocal, expressão corporal, escolha de repertório, direção artística e identidade interpretativa.

Segundo Anabela Cunha, curadora e coordenadora do AMAJAZZON LAB, a proposta é fomentar trocas que ultrapassem os concertos noturnos. “Quando artistas locais trabalham lado a lado com músicos internacionais, há um intercâmbio riquíssimo de técnicas, estéticas e visões de mundo. Isso amplia os horizontes criativos e valoriza a produção musical da Amazônia em diálogo com o mundo”, destaca. “E o público também se forma nesse processo: participando das oficinas, jams e conversas, se conecta mais profundamente com o fazer artístico.”

O festival tem correalização da Connecting Dots e produção da Link Produções, com apoio institucional da Amazônia Cultural, Theatro da Paz, Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), Governo do Pará, Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Ministério da Cultura. São parceiros institucionais a EMUFPA, a Norwegian Academy of Music e o Jazzforum, além do Hotel Princesa Louçã como parceiro de serviços.

Jazz internacional e artistas brasileiros no Theatro da Paz Paralelamente às oficinas, a quarta edição do AMAJAZZON 2026 realiza quatro concertos gratuitos nos dias 21 e 22 de novembro, no Theatro da Paz, em Belém. No sábado (21), às 17h, Thomas Strønen apresenta sua obra inédita inspirada no uirapuru ao lado do grupo Time Is a Blind Guide e de oito bateristas. Na sequência, às 19h, a Amazônia Jazz Band sobe ao palco com participações especiais dos paraenses Patrícia Bastos e Manoel Cordeiro.

No domingo (22), às 17h, o pianista pernambucano Amaro Freitas vencedor do Grammy Latino 2026 ao lado de Criolo e Dino D’Santiago apresenta um repertório que funde jazz, frevo, maracatu, samba e referências amazônicas. Às 19h, Juliana Linhares encerra a programação com participação especial de Felipe Cordeiro, consolidando o diálogo entre a cena musical do Pará e nomes do Brasil e do exterior.

Serviço

AMAJAZZON LABS 2026

Thomas Strønen | Workshop de Percussão e Ritmo

Quando: 21 de novembro, das 9h30 às 11h30

Inscrições gratuitas online

Juliana Linhares | Voz em Cena: interpretação vocal

Quando: 23 de novembro, das 10h às 11h30

Inscrições gratuitas online

Local: Escola de Música da UFPA (EMUFPA), Avenida Conselheiro Furtado, 2007, Belém (PA).

Concertos | AMAJAZZON 2026

Quando: 21 e 22 de novembro de 2026

Onde: Theatro da Paz, Praça da República, Belém (PA)

21 de novembro: Thomas Strønen, às 17h, e Amazônia Jazz Band, às 19h.

22 de novembro: Amaro Freitas, às 17h, e Juliana Linhares, às 19h.

Ingressos: A partir de R$ 80.

Ticket aqui.

Foto: Rogério von Krüger / Divulgação