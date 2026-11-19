Convocatória é voltada a produtores da Pan-Amazônia com foco em originalidade, sustentabilidade e conexão com os territórios.

A loja colaborativa do Museu das Amazônias (MAZ), em Belém, abriu cadastro para artistas, artesãos, coletivos e marcas interessados em comercializar seus produtos no espaço. A convocatória é direcionada a criadores residentes na Amazônia brasileira ou nos demais países pan-amazônicos.

O objetivo da iniciativa é reunir produções autorais que traduzam a pluralidade cultural das Amazônias, valorizando identidades, narrativas, saberes tradicionais e o vínculo dos produtores com seus territórios.

Para a seleção, a curadoria avaliará a originalidade das peças, a conexão com as culturas e conhecimentos amazônicos, a qualidade e o acabamento. Também serão considerados a sustentabilidade dos processos produtivos, a capacidade de fornecimento e a aderência ao perfil conceitual da loja.

O envio do formulário funciona como banco de propostas e não assegura a seleção imediata nem a comercialização dos itens. As inscrições passarão por análise curatorial conforme a disponibilidade física do espaço e a abertura de futuras oportunidades. Após essa etapa, a equipe do MAZ entrará em contato diretamente com os selecionados para alinhar os trâmites comerciais.

Sobre o Museu das Amazônias O Museu das Amazônias é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em conjunto com o Ministério da Cultura (MinC) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Concebido e implementado pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi, o projeto conta com a Vale como parceira estratégica, apoio financeiro da Finep e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além do patrocínio internacional do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

Foto: Ilustração Reprodução caf