Com assinatura do paraense Almir Tavares Lima, a mostra promovida pela Secult mergulha no imaginário amazônico e nos labirintos da mente.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) abriu, nesta quarta-feira (18), a exposição “Transfigurações”, na Galeria Fidanza, espaço integrado ao Museu de Arte Sacra (MAS), no centro histórico de Belém. A mostra segue em cartaz até o dia 30 de dezembro, com visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, mediante retirada de ingressos na bilheteria do museu.

Assinada pelo artista visual paraense Almir Tavares Lima, a exposição reúne 14 pinturas sobre tela que conduzem o público por figuras quase humanas e simbologias densas. As obras dialogam com o surrealismo, os labirintos da mente humana e elementos da cultura amazônica.

“São 14 pinturas sobre tela que sintetizam a trajetória do artista visual Almir Tavares Lima e reúnem temáticas que vêm marcando sua carreira. Convido a todos para visitarem a mostra e conhecerem mais de perto esse trabalho”, destaca o diretor do Museu de Arte Sacra, Emanuel Franco.

Com início na pintura aos 14 anos, Almir Tavares Lima transitou por diferentes estilos e linguagens visuais até consolidar uma estética própria. Em suas telas, geometrias complexas, padrões quadriculados, referências arquitetônicas e formas orgânicas se entrelaçam para traduzir visualmente o pensamento e o inconsciente, partindo da ideia de que a mente humana é um território em constante mutação.

Serviço: Exposição “Transfigurações”, na Galeria Fidanza, do Museu de Arte Sacra – Praça Frei Caetano Brandão, bairro Cidade Velha.

Visitação: 19 de novembro a 30 de dezembro

Horários: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 4,00. Às terças-feiras, visitação gratuita

Foto: Divulgação