Longa escolhido para disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional entra em cartaz em Belém.

O Cine Líbero Luxardo, em Belém, inicia uma nova programação nesta quinta-feira (19) com a estreia de “Feito Pipa”, longa-metragem escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2027 na categoria de Melhor Filme Internacional. A primeira sessão ocorre às 16h40.

Além da aposta brasileira ao Oscar, entram em cartaz “A Terra do Meu Pai”, drama ambientado na Alemanha do pós-guerra escrito e dirigido pelo cineasta Paweł Pawlikowski, e “I Want Your Sex”, mistura de comédia e suspense erótico estrelada por Olivia Wilde e Cooper Hoffman. Os três filmes permanecem em exibição até a próxima quarta-feira (25).

Liberdade e afeto Vencedor de cinco Kikitos no Festival de Gramado 2026, “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton, acumula reconhecimentos no circuito internacional. Em sua estreia mundial no Festival de Berlim, conquistou o Urso de Cristal de Melhor Filme do Júri Jovem e o Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus. Já no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG), no México, levou os troféus de Melhor Filme e Melhor Interpretação para os protagonistas Yuri Gomes e Teca Pereira.

Ambientada no interior do Ceará, a trama acompanha Gugu (Yuri Gomes), um garoto de 12 anos sonhador e apaixonado por futebol, criado de forma livre e afetuosa pela avó, a professora aposentada Dilma (Teca Pereira), que ignora os preconceitos da cidade em relação à sexualidade do neto. O enredo ganha contornos dramáticos quando Dilma começa a apresentar sinais de Alzheimer e Gugu decide esconder o agravamento da doença para não ser obrigado a morar com o pai, distante e homofóbico.

Dilemas de uma nação dividida Escrito e dirigido por Paweł Pawlikowski — vencedor do Oscar por “Ida” e diretor de “Guerra Fria” —, “A Terra do Meu Pai” é estrelado por Sandra Hüller (“Anatomia de uma Queda” e “Zona de Interesse”). Vencedor do prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes 2026 e indicado em 11 categorias do European Film Awards, o longa retrata a complexa relação entre o escritor vencedor do Nobel de Literatura Thomas Mann (Hanns Zischler) e sua filha Erika (Hüller), atriz, escritora e pilota de rali.

No verão de 1949, em plena Guerra Fria, pai e filha retornam à terra natal após 16 anos de exílio nos Estados Unidos. A viagem pelas ruínas da Alemanha do pós-guerra — passando por Frankfurt, sob domínio estadunidense, e Weimar, sob controle soviético — coloca ambos diante dos impasses de um país dividido e de antigas feridas familiares.

Obsessão, traição e morte “I Want Your Sex” marca o retorno do cineasta Gregg Araki aos longas-metragens após um hiato de 12 anos. Exibido no Festival de Sundance 2026 e no Festival do Rio, o filme soma 91% de aprovação da crítica no agregador Rotten Tomatoes ao combinar comédia e suspense erótico para provocar a Geração Z e questionar o avanço do conservadorismo entre os jovens.

Na história, o ingênuo recém-formado Elliot (Cooper Hoffman) consegue um emprego ao lado de Erika Tracy (Olivia Wilde), uma artista contemporânea célebre e provocadora. A relação entre os dois se intensifica quando Erika o transforma em seu muso sexual e fonte de inspiração. O que começa como uma experiência libertadora marcada por jogos de poder, porém, sai de controle e mergulha Elliot em uma espiral de obsessão, traição e assassinato.

Programação:

19/11 (quinta-feira)

15h: A TERRA DO MEU PAI

16h40: FEITO PIPA

18h30: I WANT YOUR SEX

20h15: FEITO PIPA

20/11 (sexta-feira)

15h: FEITO PIPA

16h50: A TERRA DO MEU PAI

18h30: FEITO PIPA

20h20: I WANT YOUR SEX

21/11 (sábado)

15h: A TERRA DO MEU PAI

16h40: FEITO PIPA

18h30: I WANT YOUR SEX

20h15: A TERRA DO MEU PAI

22/11 (domingo)

15h: I WANT YOUR SEX

16h45: A TERRA DO MEU PAI

18h25: FEITO PIPA

20h15: FEITO PIPA

23/11 (segunda-feira)

15h: A TERRA DO MEU PAI

16h40: I WANT YOUR SEX

18h25: FEITO PIPA

20h15: A TERRA DO MEU PAI

24/11 (terça-feira)

15h: FEITO PIPA

16h50: A TERRA DO MEU PAI

18h30: I WANT YOUR SEX

20h15: A TERRA DO MEU PAI

25/11 (quarta-feira)

15h: I WANT YOUR SEX

16h45: FEITO PIPA

18h35: A TERRA DO MEU PAI

20h15: 21h50 FEITO PIPA

Serviço: Estreias no Cine Líbero Luxardo, na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP) – Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré.

Inteira: R$ 12,00 | Meia: R$ 6,00

Pagamento apenas em dinheiro

Bilheteria aberta uma hora antes das sessões

Lotação: 98 lugares

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição

Foto: Divulgação