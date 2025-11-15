sábado, novembro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Escolinha do Flamengo fecha parceria com AABB, em Ananindeua, no Pará

A conhecida Escolinha do Flamengo espalhada por todas cidades do Brasil, cuja principal finalidade é preparar os futuros craques de futebol e que até mesmo venham tornar-se cidadãos brasileiros, fechou parceria com Associação Atlética Banco do Brasil – AABB depois da aprovação da estrutura que possui a agremiação bancária em sua sede campestre.

Luiz Hass, responsável direto pela Escolinha do Flamengo, conta com total apoio da diretoria do clube carioca. Todos os pagamentos vão direto para tesouraria do clube carioca enviado por Luiz Hass, o qual parabenizou a Tânia Barbosa, presidente da AABB, pela estrutura encontrada no clube bancário, pois, além do futebol, haverá também a escolinha em outras áreas de esportes, como voleibol e futebol de salão.

CAMPEONATO INTERNO

O Campeonato Interno Mini Campo da AABB, prossegue neste domingo, 16, com mais três jogos valendo pela segunda rodada, com apoio da diretoria. O encerramento ocorrerá no dia 21 dezembro, com entrega das premiações aos campeões.

Os jogos de amanhã serão esses: APSx Abelhão; Lavi.x Urubu e Aliados x Boca Juniors. O primeiro jogo, começará a partir das 9 horas, impreterivelmente.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagens: Divulgação

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Capital paraense firma acordo nacional para qualificar e proteger suas orlas
Próximo artigo
Primeira semana de COP 30 amplia protagonismo do setor turístico na pauta climática

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,209FansLike
3,587FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315