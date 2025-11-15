Escolinha do Flamengo fecha parceria com AABB, em Ananindeua, no Pará

A conhecida Escolinha do Flamengo espalhada por todas cidades do Brasil, cuja principal finalidade é preparar os futuros craques de futebol e que até mesmo venham tornar-se cidadãos brasileiros, fechou parceria com Associação Atlética Banco do Brasil – AABB depois da aprovação da estrutura que possui a agremiação bancária em sua sede campestre.

Luiz Hass, responsável direto pela Escolinha do Flamengo, conta com total apoio da diretoria do clube carioca. Todos os pagamentos vão direto para tesouraria do clube carioca enviado por Luiz Hass, o qual parabenizou a Tânia Barbosa, presidente da AABB, pela estrutura encontrada no clube bancário, pois, além do futebol, haverá também a escolinha em outras áreas de esportes, como voleibol e futebol de salão.

CAMPEONATO INTERNO

O Campeonato Interno Mini Campo da AABB, prossegue neste domingo, 16, com mais três jogos valendo pela segunda rodada, com apoio da diretoria. O encerramento ocorrerá no dia 21 dezembro, com entrega das premiações aos campeões.

Os jogos de amanhã serão esses: APSx Abelhão; Lavi.x Urubu e Aliados x Boca Juniors. O primeiro jogo, começará a partir das 9 horas, impreterivelmente.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagens: Divulgação