Primeira semana de COP 30 amplia protagonismo do setor turístico na pauta climática

A primeira semana da COP30, iniciada na segunda-feira, 10, em Belém, consolidou o papel do turismo como um agente de desenvolvimento sustentável – e peça-chave no enfrentamento da crise climática. O estande “Conheça o Brasil”, montado pelo Ministério do Turismo na Green Zone do evento, foi palco da apresentação de várias ações que ampliam o poder do setor de contribuir para superar os desafios globais, valorizando atividades de base comunitária.

Um dos exemplos é o inédito Mapeamento do Turismo em Comunidades Indígenas, que reconhece a condição dos povos indígenas de guardiões da floresta e promove o etnoturismo como ferramenta de fortalecimento cultural, inclusão social e conservação ambiental. O órgão também lançou a Trilha Amazônia Atlântica, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que possui 460 quilômetros de paisagens naturais na região.

A ministra do Turismo em exercício, Ana Carla Lopes, celebrou a oportunidade proporcionada pelo evento. “A primeira semana da COP30 foi um divisor de águas para o nosso turismo. Demonstramos, de forma inequívoca e em plena Amazônia, que o turismo não é só uma atividade econômica, mas sim um poderoso motor de desenvolvimento sustentável e ferramenta essencial no enfrentamento da crise climática e de inclusão social”, apontou.

As ações do Ministério do Turismo no evento também envolveram a assinatura de um acordo interministerial sobre o Programa Orla, voltado ao cuidado e à gestão sustentável das orlas marítimas e fluviais do Brasil. O órgão promoveu ainda o lançamento do Catálogo de Experiências Turísticas, publicação que destaca roteiros e experiências com foco na diversidade brasileira e no turismo responsável em todas as regiões do país.

Outra iniciativa foi a adesão de novas redes hoteleiras ao Movimento “Turismo que Protege”, que incentiva a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes no setor. O espaço “Conheça o Brasil” abrigou ainda debates sobre temas como o papel do turismo regenerativo e cultural e a gravação de videocasts a respeito de pautas da COP30, disponíveis no YouTube, além do lançamento da série “Pelos Rios da Amazônia”, que destaca o turismo comunitário como força de desenvolvimento sustentável.

ATRAÇÕES

A programação do espaço do Ministério do Turismo teve início com uma ação simbólica, que apresentou aos visitantes da cúpula a riqueza e a diversidade da Amazônia: a presença do Curupira – figura do folclore brasileiro reconhecida como guardião da floresta – e o desfile de representações de animais típicos do bioma amazônico, a “Bicharada de Juaba”, manifestação cultural que acontece tradicionalmente na Vila de Juaba, em Cametá (PA).

Durante a COP30, o Ministério do Turismo está presente nas ruas de Belém com uma ativação especial: uma carreta itinerante que circulará por diferentes pontos da cidade, levando ao público informações sobre ações e programas do órgão voltados ao turismo sustentável e reforçando a importância do setor para o desenvolvimento do Brasil. A carreta divulga conteúdos audiovisuais e informativos, como o programa Conheça o Brasil, que promove destinos nacionais e fortalece o turismo interno.

O Ministério do Turismo também lançou o projeto de Infozones (informações turísticas) em Belém. A ação, em parceria com a Embratur, a Secretaria Extraordinária para a COP30, o Governo do Pará e a Prefeitura de Belém, disponibiliza uma série de informações aos visitantes da COP30, proporcionando atendimento bilíngue e informações sobre a cidade em áreas estratégicas e de grande circulação, fortalecendo o apoio logístico e turístico para o maior evento climático do mundo.

O Governo do Brasil disponibiliza o Roteiro Cultural e Turístico da COP30, que oferece city tours bilíngues, com monitores da Escola Nacional de Turismo de Belém, a visitantes da capital paraense. A ação tem o apoio do Ministério do Turismo e de instituições parceiras, como Banco do Brasil, BNDES, Caixa, Itaipu Binacional, Banco da Amazônia e OEI. O projeto convida os participantes a conhecer o patrimônio histórico, artístico e natural da cidade.

PREPARAÇÃO

O Ministério do Turismo adotou diversas iniciativas na preparação de Belém para receber os cerca de 50 mil participantes da Conferência do Clima. A fim de garantir melhor orientação a visitantes e moradores, a Pasta investiu R$ 4,7 milhões na modernização da sinalização turística da cidade, com a instalação de 700 placas bilíngues em 27 circuitos estratégicos, incluindo as 39 ilhas da capital.

O Ministério do Turismo também destinou R$ 322 milhões do Fundo Geral do Turismo (Novo Fungetur) exclusivamente a empreendimentos privados do setor envolvidos na COP30. Por meio dos agentes financeiros credenciados do Fundo, os negócios locais tiveram à disposição crédito individual de até R$ 30 milhões por operação, com a participação do Fungetur em até 100% do valor e o uso de fundos garantidores.

Os avanços se mostram presentes, ainda, na capacitação de prestadores de serviços turísticos e gestores da área no Pará. Com a Escola Nacional de Turismo, o órgão proporcionou, até o primeiro semestre de 2025, quatro ciclos de cursos, somando mais de 3 mil vagas presenciais em programas de qualificação voltados a áreas estratégicas, de forma a impulsionar o desenvolvimento do turismo. Ao todo, está prevista a oferta de 4.760 vagas até a conclusão das etapas iniciadas.

Outra iniciativa foi a implantação de novas antenas 4G e 5G em 15 pontos da cidade considerados prioritários. A ação, um trabalho conjunto dos ministérios do Turismo e das Comunicações, une os governos do Brasil, do Pará e empresas privadas do setor de telecomunicações para ampliar o acesso à rede de Wi-Fi gratuito em pontos de Belém e região metropolitana.

Por André Martins/Ministério do Turismo