Esmac é campeã de futsal de 2024. Conquista seu décimo-primeiro título paraense

Com o goleiro Beto, sendo o herói do jogo, com suas defesas sensacionais a Esmac, de Ananindeua, sagrou-se campeã de futsal adulto masculino de 2024 ao vencer o Marina de Santarém nas cobranças de penalidades por 4 a 3. Foi o décimo-primeiro campeonato ganho pela Esmac, desde que começou sua participação na competição organizada e promovida pela Fefuspa.

A decisão aconteceu no ginásio Mangueirinha e foi permeada de emoções do começo ao fim da partida.

No tempo normal do jogo houve o empate de 1 a 1. A Esmac marcou primeiro. O Marina empatou depois.

Veio a prorrogação e a Esmac fez 1 a 0, já no finalzinho o time santareno com um belo gol, empatou a partida.

PENALIDADES

Quando tudo parecia perdido nas cobranças após desperdiçar três chutes, apareceu a figura do goleiro Beto na defesa da cobrança que daria o título de bicampeão paraense de futsal adulto ao Marina, de Santarém.

A Esmac voltou a sonhar com o troféu de campeão, sobretudo para coroar uma invejável campanha ao longo da competição.

Nas cobranças alternadas, após o empate de 2 a 2 na primeira fase dos chutes diretos, a equipe do técnico Elcio Souza, saiu na frente.

O Marina empatou. Novamente a Esmac na dianteira. Na segunda cobrança do Marina, olha ele aí, outra vez: Beto, com sensacional defesa garantiu o triunfo.

“A Esmac é minha vida no futsal. Jogo aqui desde que entendi o futsal. Já passei por outros clubes de fora, mas quando é preciso estou aqui para defender com orgulho a equipe. Foi um jogo maravilhoso e melhor ainda a conquista do título”, avaliou o goleiro Beto.

Para o técnico da Esmac, Elcio Souza, foi um jogo de alto nível.

“Duas equipes com muita qualidade técnica que ofereceram a todos vocês um duelo de garra e determinação. Estão de parabéns as equipes. O Marina foi um adversário valente que valorizou muito o nosso time. Me parece ser meu primeiro título. Foi muita emoção, mas eu estou me acostumando ser campeão sempre no futsal”, comentou. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

