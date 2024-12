Lançamento de e-books marcam avanços da Enfermagem da Universidade do Pará (Uepa)

Os e-books “Jornada de Cuidados: 80 Anos de Excelência em Enfermagem”, volumes 1 e 2, lançados pela Editora da Universidade do Estado do Pará (Eduepa), despertam a reflexão sobre a trajetória, os avanços e os desafios da enfermagem no século XXI. A publicação, que reúne uma coletânea de artigos, aborda a evolução da profissão sob múltiplas perspectivas e foi uma das ações para destacar a criação da Escola de Enfermagem Magalhães Barata (EEMB) da Uepa.

O material pode ser acessado no site da editora e reúne artigos escritos por professores, estudantes e enfermeiros que compartilham suas experiências e conhecimentos com um olhar crítico e socialmente comprometido.

Além de registrar a trajetória da formação profissional da escola, a publicação dos volumes se consolida como uma fonte valiosa de estudo e pesquisa sobre temas contemporâneos da área. Os textos apresentam abordagens teóricas e práticas, destacando os desafios e a responsabilidade da enfermagem em transformar a realidade da saúde, especialmente na Amazônia.

As obras trazem conteúdos organizados em três eixos temáticos que refletem a complexidade e as transformações da enfermagem nos últimos anos. O Eixo 1 aborda os desafios enfrentados pelos profissionais que atuam na região amazônica, destacando as especificidades e demandas únicas desse contexto. O Eixo 2 foca em estratégias inovadoras de promoção da saúde e prevenção de doenças, evidenciando o papel essencial dos enfermeiros na comunidade. Já o Eixo 3 explora as inovações tecnológicas que vêm transformando a prática da enfermagem de cuidados e ciência, apontando o compromisso de um futuro com modernidade e excelência.

Os organizadores do livro digital são os colaboradores (alunos) e professores: Maridalva Ramos Leite, Maria Liracy Batista de Souza, Bruna Rafaela Leite Dias, Ricardo Luiz Saldanha da Silva e Breno Augusto Silva Duarte.

Segundo a professora Maridalva Leite, uma das organizadoras, o e-book reafirma o compromisso da Escola de Enfermagem Magalhães Barata com a excelência acadêmica e assistencial, representando mais um marco na história da enfermagem no Pará. E além de celebrar as conquistas da enfermagem ao longo das últimas oito décadas, as obras também indicam caminhos para os próximos anos, reforçando a importância da formação, inovação, da educação contínua e do compromisso social na construção de uma prática transformadora.

A professora destacou ainda a importância dos e-books na divulgação da produção acadêmica do curso, de pesquisas realizadas por alunos em trabalhos de conclusão de curso (TCCs), dissertações e produtos das Ações Integradas em Saúde, reforçando o compromisso de promover a continuidade dessa iniciativa, valorizando a produção dos resultados gerados na enfermagem.

Texto Diane Maués / Ascom Uepa/CCBS

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Rodrigues/Ascom UEPA