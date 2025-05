Para assistir online: Este filme de ação brutal está disponível exclusivamente no Amazon Prime Vídeo

Um filme francês repleto de ação intensa, ritmo acelerado e reviravoltas

Olivier Marchal é conhecido aqui principalmente como ator – especialmente por seu papel principal na série policial de sucesso The Crimson Rivers. Como diretor e roteirista, ele dedicou seu filme Overdose nos créditos finais à lenda da ação francesa Jean-Paul Belmondo. A estrela de O Profissional foi um ídolo ao longo da vida de Marchal e havia acabado de falecer quando ele começou a produção do filme. Aparentemente, o trabalho de seu ídolo serviu de inspiração para entregar um filme o mais sem compromissos possível.

Para adiantar: Overdose não alcança os grandes sucessos com Bébel, como Belmondo era chamado por fãs e colegas. Embora o filme ofereça uma boa dose de suspense, ritmo e intensidade, e Marchal acerte muito na atmosfera, falta uma verdadeira estrela – como Belmondo era. Sofia Essaïdi (Antigang: Home Run) e Assaâd Bouab do sucesso da Netflix Messiah fazem trabalhos totalmente adequados. Mas carisma verdadeiro não transparece em nenhum dos dois. Assim, como espectadores, nunca estamos emocionalmente totalmente envolvidos quando os dois se encontram em perigo – o que acontece repetidamente ao longo das quase duas horas.

Mesmo assim, como fã de ação policial clássica e bastante durona, não se comete erro ao escolher assistir Overdose. Apenas as expectativas não devem ser muito altas.

Overdose: Esta é a história

Sara Bellaïche (Sofia Essaïdi) é a chefe da divisão antidrogas de Toulouse – uma metrópole no sul da França. Através do investigador infiltrado Reynal (Nicolas Cazalé), que também é seu ex-amante, Bellaïche descobre sobre uma grande entrega planejada de drogas. Mais de 300 quilos de cocaína devem ser transportados do Marrocos através da Espanha para a região.

Quando um dos membros do círculo de drogas na Catalunha mata três oficiais da Guarda Civil, Richard Cross (Assaâd Bouab), o chefe da polícia criminal de Paris, se envolve na investigação. Assim, Bellaïche descobre que seu caso está relacionado com o brutal assassinato de dois adolescentes na capital francesa, que aparentemente também foi obra do mesmo gangster.

Para os policiais, começa uma corrida contra o tempo. Pois assim que a mercadoria chegar, os contrabandistas – e com eles o assassino – provavelmente desaparecerão novamente para retornar ao Norte da África. Nem Bellaïche nem Cross estão dispostos a permitir isso. Eles se preparam para uma luta travada com todos os meios e até o extremo…

