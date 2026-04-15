Empresa da Europa busca novos talentos em Portel, no Marajó

A Talente Play, empresa especializada no agenciamento de carreiras esportivas, realiza entre os dias 14 e 16 de abril, uma seletiva em busca de novos talentos em Portel, na Região de Integração do Marajó. A iniciativa foi articulada pela prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o clube São Vicente.

A seletiva acontece no Estádio Municipal Felizardo Diniz e reúne dezenas de jovens que participam da chamada “peneira” no futebol, em busca de uma oportunidade no esporte.

Para o jovem Pedro Santos, de 18 anos, morador da zona rural do município, a participação representa a chance de realizar um sonho.

“Essa oportunidade é muito importante, porque é muito complicado para mim, que moro no interior, chegar até a cidade. Estou muito ansioso e vou dar o meu melhor em busca desse sonho”, disse.

Já João Kelvis, de 17 anos, destaca a importância da iniciativa para os jovens atletas:

“Essa oportunidade que estão dando para nós me deixa muito alegre. Tenho o sonho de ser jogador. Não sei se esse é o meu momento, mas é importante manter a cabeça erguida”, relatou.

A Talente Play atua promovendo a conexão de atletas da base com clubes, empresários e treinadores, oferecendo oportunidades reais aos jovens. Entre os avaliadores estão David e Pena, ex-jogador de alta performance no futebol nacional e internacional, que hoje trabalha diretamente na descoberta de novos talentos.

“É uma responsabilidade muito grande trabalhar com sonhos. Lidar com crianças e adolescentes não é fácil, porque muitas vezes alguns acabam frustrados. A gente avalia o que é apresentado dentro de campo e tenta ser o mais justo possível, mesmo sabendo que nem sempre conseguimos observar todos como gostaríamos”, destacou Pena.

Para o secretário de Esporte do município, Idinor Ferreira, a articulação tem gerado oportunidades concretas para a juventude local.

“O prefeito tem o compromisso de cuidar da cidade e gerar oportunidades. Essa iniciativa que está acontecendo hoje, com muita responsabilidade e dedicação, é única. Trazer uma empresa como a Talente Play até Portel representa esperança e novos horizontes para esses jovens”, enfatizou o secretário.

Por Rainesson Ribeiro/Fotos: Ray Nonato