Estado entrega Canal da Cipriano Santos e anuncia Plano de Arborização para Belém

Canal da Cipriano Santos integra a Bacia do Tucunduba e faz parte do projeto de saneamento de 13 canais em benefício de 500 mil pessoas

Por Valéria Nascimento (SECOM)

O Governo do Pará entregou, neste domingo (18), o Canal da Cipriano Santos, no bairro da Terra Firme, em Belém. Esta é a terceira obra de saneamento concluída pelo Estado como legado da realização da COP30, cuja execução contou com recursos do Governo do Estado e do Governo Federal, por meio do BNDES. O investimento faz parte dos serviços estruturantes de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que beneficia cerca de 500 mil pessoas na capital paraense.

“A gente não joga mais o esgoto de casa direto no canal. Lembro que tive de refazer o piso de casa três vezes, em menos de 20 anos, porque quando o canal enchia a água invadia a minha casa e o meu comércio”. O depoimento é do comerciante Jonas Corrêa, de 75 anos, que ressalta que o acesso a esgotamento sanitário valoriza os imóveis na comunidade.

Com 1.114 metros, a conclusão da obra leva melhorias para a população. Problemas antigos de alagamentos já não existem mais. Foram construídas novas redes de abastecimento de água, drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, ciclofaixas e a recuperação das paredes do canal, além de passarelas e pontes.

Neste domingo (18), o governador Helder Barbalho cumprimentou os trabalhadores que atuaram no Canal da Cipriano Santos – a obra gerou 450 empregos diretos. “Esta é uma obra que dialoga com toda a cidade e beneficia a periferia.

“A obra entregue, neste domingo, responde a um questionamento, se a COP30 é para os ricos e estamos mostrando que as obras beneficiam a todos os moradores, do centro e da periferia”, frisou o chefe do Executivo estadual.

Helder Barbalho ressaltou ainda que a atual gestão se preocupa com os problemas dos alagamentos da cidade e trabalha para solucioná-los. “Belém é cercada por rios e cortada por igarapés. A cidade cresceu no entorno deles e nós estamos trabalhando para dar dignidade para a população que mora nestas áreas”, destacou ele.

A vice-governadora Hana Ghassan, presidente do Comitê Estadual da COP30, ressaltou que a obra do Canal da Cipriano Santos faz parte de um conjunto de obras de saneamento realizadas nas bacias hidrográficas do Tucunduba, Murutucu, Tamandaré e Una.

“São obras que estão proporcionando melhor qualidade de vida para a população e permitindo que as pessoas tenham acesso a serviços que antes não tinham”, disse ao considerar o conjunto de obras estruturantes na capital paraense.

Há 40 anos morando na avenida Cipriano Santos, no bairro de Canudos, Josina Santos recordou, neste domingo, dos tempos difíceis. “Com a obra pronta, nenhuma casa foi mais para o fundo e a água da chuva escoa com mais rapidez”, disse com entusiasmo.

A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello, reforçou que a população de Belém é a principal beneficiada com a obra de saneamento do canal da Cipriano Santos. “Essa região toda passava por alagamentos recorrentes, a população sofria com a falta de saneamento, com falta de água e a gente está entregando essa obra completa, transformadora. O povo, aqui, é o que mais merece ser beneficiado com esses investimentos do governo Lula, do BNDES e do Governo do Pará”, disse.

O ministro das Cidades, Jader Filho, também participou da entrega da obra, neste domingo. Ele reafirmou a parceria entre o Governo Federal e o Governo do Pará. “O Ministério das Cidades também tem investimentos aqui na Bacia do Tucunduba. São mais de R$ 120 milhões para fazer a macrodrenagem do trecho do prolongamento do Tucunduba. E não é só isso. Também teremos mais de 200 moradias do Minha Casa, Minha Vida pra todo mundo que hoje tá vivendo nas margens do canal, em palafitas. Vamos licitar essa obra nos próximos meses e torná-la realidade para os moradores da Terra Firme e do Guamá”, disse Jader Filho.

No discurso para a população, o prefeito de Belém, Igor Normando, enfatizou que a parceria entre os governos estadual e federal e a prefeitura permitiu a maior intervenção de reurbanização na cidade.

A dona de casa Rosilda Freitas, de 61 anos, destacou que a entrega do Canal Cipriano Santos configura uma nova rota de ligação entre os bairros da Terra Firme, na altura da Avenida Perimetral, e Canudos, na Alameda José Alves.

“Com a via asfaltada e sem aguaceiro na rua, a gente percorre toda a avenida de forma rápida”, disse Rosilda Freitas. “Estamos até criando um grupo para caminhar toda tarde. Até isso a obra permitiu, que a gente possa cuidar da saúde”, completou.

O encarregado de obras Manoel Modesto, 56 anos, usa a bicicleta como meio de transporte. “Agora, pedalar por aqui ficou mais fácil e mais seguro por causa da ciclofaixa. Não precisamos mais dividir o mesmo espaço de via com carros e motos. A via está toda sinalizada”, disse.

Investimentos qualificam a paisagem urbana de Belém

Desde 2019, o Governo do Pará investe no saneamento de 17 canais na capital paraense. Desses, 13 são legados COP30, um investimento de mais de 1 bilhão de reais em saneamento na capital paraense. As obras são financiadas com recursos do tesouro estadual em parcerias com instituições como Itaipu Binacional, BNDES e o Governo Federal. A iniciativa reflete um compromisso com o desenvolvimento urbano, preparando a cidade para eventos internacionais e promovendo maior bem-estar para os cidadãos belenenses e visitantes.

Terceira grande obra de saneamento entregue

O Canal da Cipriano Santos foi entregue, neste domingo, três meses antes do prazo programado para a conclusão das obras, prevista para agosto deste ano. O governador Helder Barbalho reitera que essas intervenções mostram o compromisso do Estado com a melhoria da qualidade de vida da população e a solução dos problemas de alagamentos.

Em janeiro deste ano, o Governo do Pará entregou outras duas obras de saneamento na capital paraense. A primeira delas foi o Canal da Timbó, no bairro do Marco. O canal tem mais de mil metros de extensão e o Estado realizou a reconstrução do canal, asfaltou as ruas às margens, instalou a rede de abastecimento de água, esgoto e drenagem pluvial. Também foram construídas passarelas, ponte, ciclofaixa, aterramento de quintais e urbanização viária.

Também em janeiro, o Governo do Pará entregou o Canal da Gentil, no trecho entre a Rua da Olaria e a Travessa Teófilo Conduru, no bairro de Canudos, mais uma obra legado da realização da COP 30.

Os trabalhos foram realizados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e incluíram a recuperação das paredes do canal, novas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica das vias laterais, uma ponte, duas passarelas, urbanização viária. aterramento de quintais e ciclofaixa.

Os investimentos são do Governo do Pará, em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES).

Novo Plano de Arborização Urbana para Belém

Durante a entrega do Canal da Cipriano Santos, o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou a criação do Plano de Arborização Urbana de Belém, que prevê um mutirão para o plantio de árvores em espaços e equipamentos públicos. “A capital da floresta será a cidade mais arborizada do Brasil”, projetou.

A iniciativa envolve a parceria entre Estado, Governo Federal e Prefeitura de Belém.

Reprodução Ag.Pará