Estado entrega obras estratégicas para consolidar segurança em Alenquer

Cidade passa ter sede própria da 26ª Companhia Independente da PM; também a Polícia Civil tem a Sala Lilás, espaço para acolhimento de grupos como idosos

O governador Helder Barbalho entregou, neste sábado (15), o novo prédio da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Alenquer. A unidade, que está em sede própria, tem agora condições de proporcionar melhor estrutura para a tropa que atua na cidade e, desse modo, garantir à população atendimento de melhor qualidade.

“Entre as obras que entregamos aqui no município de Alenquer, está a estrada do Cuamba, que interliga o município com Monte Alegre e ainda a Companhia Independente da Polícia Militar, também, a Sala Lilás, um espaço de acolhimento para mulheres e crianças vítimas de violência, disse o governador Helder Barbalho.

Para o comandante da 26a Companhia, Izaquel Mourão, a estrutura própria qualifica as condições de trabalho dos policiais e, consequentemente, aprimora os atendimentos prestados à sociedade.

“O nosso antigo prédio era alugado e tínhamos que fazer algumas adaptações para o serviço. Aqui, agora, como prédio é próprio, ele já tem os alojamentos, as salas dos comandantes e as sessões são distribuídas de acordo com a necessidade do serviço”, afirmou o oficial PM.

A sede própria tem recepção, salas de comando e subcomando, reserva de armas, copa, alojamentos masculino e feminino, área de serviço, sala de instrução, pátio e estacionamento. Um investimento de R$ 2,2 milhões , para construção e aquisição de mobiliário e equipamentos.

Os policiais da 26ª Companhia reiteraram que a estrutura nova auxiliará o desenvolvimento das atividades diárias deles, como detalha a soldado Andreza Marafão. ”O trabalho, quando ele está organizado, ele tem um suporte necessário e a gente consegue atender ativamente a população de forma mais rápida”, afirmou.

A soldado PM Andreza Marafão destacou, ainda, o uso das novas tecnologias, como a internet, aparelhos eletrônicos, o que vai agilizar a comunicação da Companhia com respostas mais rápidas à população de Alenquer.

“Então, esse meio de trabalho, além de melhorar nossa eficiência, ele também ajudou muito na questão pessoal de cada um, porque eu vi que o trabalho influencia ativamente tanto o emocional quanto o físico e isso acaba influenciando também no estado final da população. O trabalho emocional na polícia é essencial”, disse ela.

Sala Lilás

O governador do Pará, Helder Barbalho, também, entregou nesta sábado (15), na sede da Delegacia de Polícia Civil de Alenquer, no Baixo Amazonas , o espaço “Sala Lilás”. O local foi reativo e volta a funcionar integrado e contando com uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu).

A Sala Lilás assegura o compromisso do governo com o acolhimento dos grupos prioritários (crianças e adolescentes, mulheres, idosos, povos tradicionais de matrizes africanas, comunidade LGBTQIA+) que passam por situações violentas.

O Pará já tem 30 unidades de atendimento especializado destinadas a grupos vulneráveis, distribuídos em todas as Regiões Integradas de Segurança Pública do Estado. Do total, 19 unidades de atendimento estão localizadas em cidades fora da Região Metropolitana de Belém. Alenquer agora está na lista que também inclui Concórdia do Pará, Tomé-Açu, Bujaru, Moju, Oeiras do Pará, Baião, Muaná, Salinópolis, Portel, Pacajá, Porto de Moz, Juruti, Ulianópolis, Brasil Novo, entre outras.



Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará