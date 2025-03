André do Prado se diz “honrado” por nome ventilado à chapa com Tarcísio

Nome do presidente da Alesp tem sido ventilado pelo PL para o governo de São Paulo nas eleições de 2026; Prado, porém, defendeu que o partido tenha protagonismo no pleito estadual

Reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) neste sábado (15), André do Prado (PL) se disse “honrado” por ter seu nome ventilado para compor uma eventual chapa ao lado do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso o gestor estadual decida concorrer à reeleição no pleito de 2026.

Na sessão em que André do Prado foi reconduzido com amplo apoio — 88 votos dentre os 94 parlamentares —, o deputado Gil Diniz, seu correligionário, falou sobre a possibilidade.

A jornalistas, o presidente respondeu: “me sinto honrado quando um parlamentar dá uma notícia dessa. Mas isso não me envaidece. Fui eleito para ser presidente da Alesp. Temos que ter pé no chão”, disse.

Na sequência, o deputado defendeu que a decisão política do PL sobre a disputa pelo governo do estado fique para o ano que vem. André do Prado defendeu, contudo, que a sigla seja “protagonista” no próximo pleito em São Paulo.

A jornalistas, o parlamentar ainda disse que Tarcísio deve ser candidato à reeleição. O governador de SP também é sondado para disputar a Presidência da República.

Questionado sobre os vetos de Tarcísio a projetos do Legislativo nos dois primeiros biênios de seu governo — cerca de 200 —, o presidente da Casa disse que o número elevado se deve ao grande volume de iniciativas apresentadas.

Foto: Marco/Alesp

Danilo Moliternoda CNN , São Paulo