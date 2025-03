Estado reforça a segurança de Breu Branco com a entrega do novo prédio do 36° Pelotão Destacado da Polícia Militar

Novo equipamento público vai proporcionar melhores condições de trabalho para os policiais militares e maior eficácia no atendimento às demandas de segurança da população

O Governo do Estado entregou, nesta sexta-feira (14), o novo prédio do 36º Pelotão Destacado da Polícia Militar do município de Breu Branco, na Região de Integração Lago do Tucuruí, sudeste paraense. O espaço construído e entregue vai garantir mais conforto e melhores condições de trabalho para os policiais militares e maior eficácia no atendimento às demandas de segurança da população.

Com investimentos superiores a R$ 1,7 milhão, o equipamento público de segurança possui uma estrutura mais confortável e moderna, com novas salas administrativas, recepção, alojamentos masculino e feminino, copa, reserva de armamento, pátio e estacionamento.

Durante a entrega, o Governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre a importância do novo Pelotão, que representa mais um passo importante para o fortalecimento da segurança pública em Breu Branco e região.

“Hoje entregamos a Companhia Independente da Polícia Militar, que vai fortalecer a segurança pública aqui na cidade. Um dia em que o Governo do Pará, junto com a Prefeitura, entregou benefícios e obras fundamentais para que a gente possa continuar trabalhando, desenvolvendo e garantindo um futuro melhor para toda a população do Breu. Vamos continuar, com cada vez mais trabalho e investimentos em diversas áreas para que a região do lago de Tucuruí possa se desenvolver cada vez mais”, declarou o governador Helder Barbalho.

O prefeito de Breu Branco, Flávio Mezzomo, reforçou o avanço representado pelo novo equipamento público. “Agora, nós passamos a ter um prédio novo e confortável. Um prédio que está pronto para receber os nossos policiais militares e, claro, a população que precisar dos serviços da PM. Este é um momento importantíssimo para o município, pela grandeza das obras que estão sendo entregues por meio da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura.”

Mais segurança – Os moradores de Breu Branco destacaram a importância da nova estrutura para garantir que a segurança na cidade seja fortalecida, garantindo mais tranquilidade nas ruas, como afirma o morador Odinei Barros. “Breu Branco ganha muito com essa entrega, que, sem dúvida alguma, vai melhorar muito a segurança para todo o nosso povo, para nossas crianças irem à escola e para nós irmos trabalhar. Moro aqui há 30 anos e vejo que a cidade está evoluindo cada dia mais.” afirmou.

Já para o morador Paulo César Lima, a expectativa é que a cidade de Breu Branco seja um local cada vez mais seguro. “Moro aqui há 18 anos e digo que Breu Branco é uma cidade tranquila, boa de se morar, e que agora vai melhorar ainda mais, com mais segurança pra gente. Todos nós, pessoas de bem, desejamos o melhor para a nossa cidade”, finalizou.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará