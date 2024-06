Estudante da rede estadual conquista medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Crianças, em São Paulo

A estudante do 7º ano do ensino fundamental Lanna Leite, da Escola Estadual Professora Ruth Rosita de Nazaré Gonzales, no bairro do Guamá, garantiu medalha de prata durante o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Crianças 2024, realizado no último fim de semana, em Barueri, em São Paulo.

Pela categoria Peso Pena, a estudante disputou ao lado de lutadoras vindas de Roraima, Pernambuco e Estados Unidos. Lanna iniciou na modalidade aos 4 anos e hoje, com 12 anos, já coleciona várias medalhas em competições estaduais e nacionais.

A rotina da aluna é intensa e se divide pela manhã, com as aulas na escola e pela parte da tarde, quando inicia o seu treino, em seguida ela faz as atividades da unidade escolar.

“A escola está sendo um suporte muito bom, tanto na educação quanto nas minhas viagens. Ela me ajuda a recuperar provas e matérias perdidas quando eu viajo, isso eu não tinha na minha outra escola, mesmo eu comprovando com documentos. Por isso que ela está sendo fundamental nesse processo, além disso, a prática do esporte e do estudo é o que vão fazer eu vencer na vida”, disse Lanna Leite, estudante.

“A escola valoriza e acredita na importância do esporte na vida de um estudante e nos benefícios trazidos por ele, como a disciplina, a determinação, a responsabilidade, as habilidades motoras e a autoconfiança. Por isso, o papel da escola é apoiar a Lanna nas suas ausências, quando ela precisa participar dos torneios, dando suporte nos conteúdos e atividades perdidas, com o apoio dos professores, justificando as suas ausências, remarcando algumas atividades quando necessário e, claro, apoiando para que ela se sinta segura nas disputas, e se sinta acolhida pela unidade o tempo todo”, disse Katia Gandra, vice-diretora pedagógica da escola.

A competição soma pontos para o ranking nacional e mundial, além de credenciar para os principais eventos da modalidade. O próximo passo é participar do Campeonato Europeu, em Portugal.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação