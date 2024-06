Ao Vivo | Maranhão X Cametá | Brasileirão Série D | 27.06.24  

Nesta quinta-feira, 27, Maranhão e Cametá se enfrentam pela décima rodada do Grupo A2 da Série D, no Estádio Nhozinho Santos, São Luís. A partida, marcada para às 19h30, e você Acompanhe a transmissão da partida ao vivo em todas as redes sociais do Grupo Marajoara e TV Marajoara.

Sem vencer há quatro rodadas, o time maranhense precisa voltar a somar pontos para se aproximar da liderança. O técnico Vinicius Saldanha aposta na força da equipe em casa para conquistar a vitória.

Invicto nos últimos três jogos, o Cametá vive um bom momento na temporada e busca aproveitar a fase positiva para conquistar pontos importantes fora de casa. O técnico João Paulo Silva aposta na organização tática e na qualidade individual dos jogadores para surpreender o Maranhão.

Se inscreva no nosso canal: